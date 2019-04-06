İstanbul Havalimanı’nda ‘büyük göç’ sonrası ilk uçuş heyecanı
Atatürk Havalimanı'ndan, İstanbul Havalimanı'na 'büyük göç'te son yaklaşıldı. Öte yandan İstanbul Havalimanı ilk yolcularına kapılarını açtı. İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular ilk uçuş heyecanını yaşadı.
06.04.2019 12:52
- Son Güncelleme: 06.04.2019 13:03
Torunlarını görmek için Kanada'ya giden Cem Eralp, "Yeni havalimanımız hem milletimize hem ülkemize hayırlı olsun. Atatürk Havalimanı'nı daha önce kullandık. Burası çok güzel harika bir havalimanı olmuş. Gururlanabileceğimiz bir havalimanı olmuş" dedi. Eşi Songül Eralp ise "Güzel ve rahat bir havalimanı olmuş. Biraz tereddüt olmasına rağmen havalimanına rahat geldik. Ülkemiz için çok seviniyorum. Bundan sonra tercihimiz burası" diye konuştu.
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