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Başkan Erdoğan Hayati Yazıcı'nın babasının cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın 93 yaşında vefat eden babası Mustafa Yazıcı'nın cenaze törenine katıldı.

13.04.2019 15:14 - Son Güncelleme: 13.04.2019 15:16
Başkan Erdoğan Hayati Yazıcı'nın babasının cenazesine katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın babası Mustafa Yazıcı için Eyüp Sultan Camisi'nde düzenlenen törene katıldı.

Başkan Erdoğan Hayati Yazıcı'nın babasının cenazesine katıldı

Mustafa Yazıcı için bugün Eyüpsultan'da cenaze töreni düzenlendi.

Başkan Erdoğan Hayati Yazıcı'nın babasının cenazesine katıldı

ACI GÜNÜNDE YALNIZ BIRAKMADI

Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK PartiGenel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İTO Başkanı Şekip Avdagiç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, eski TBMM Başkanları İsmail Kahraman ve Cemil Çiçek, eski bakanlar Mehdi Eker, Abdülkadir Aksu, Efkan Ala, Faruk Çelik, Lütfi Elvan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, bazı belediye başkanları, milletvekilleri katıldı.

Başkan Erdoğan Hayati Yazıcı'nın babasının cenazesine katıldı

Mustafa Yazıcı için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Başkan Erdoğan Hayati Yazıcı'nın babasının cenazesine katıldı

BİRLİKTE OMUZ VERDİLER

Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Yazıcı'nın naaşı, cenaze aracına taşındı. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan da tabuta omuz verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN HAYATİ YAZICI'YI YALNIZ BIRAKMADI

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