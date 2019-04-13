Atatürk Havalimanı otoparkında unutulan araçlar

Ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı'nda otoparkta bırakılan araçların sahipleri aranıyor. Kapatılan otoparkta 2014 yılında park edilmiş bir araç bile bulunuyor.
Atatürk Havalimanı otoparkında unutulan araçlar13.04.2019 10:11
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