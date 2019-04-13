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Atatürk Havalimanı otoparkında unutulan araçlar

13.04.2019 10:11

Ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı'nda otoparkta bırakılan araçların sahipleri aranıyor. Kapatılan otoparkta 2014 yılında park edilmiş bir araç bile bulunuyor.


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