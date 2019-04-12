Sınıra komando sevkiyatı! Başkan Erdoğan "Anlayacakları dilden mesaj vereceğiz" demişti

ERDOĞAN: ANLAYACAKLARI DİLDEN MESAJ VERECEĞİZ

Başkan Erdoğan Ankara'da Özel Harekat'ın yeni binasını hizmete açıldığı törende, "Terör koridoruyla bizi dize getireceğini sananlara, attığımız adımlarla bunun mümkün olmadığını gösterdik. Hala aynı senaryoda ısrar edenlere çok yakında anlayacakları dilden yeni mesajlar vereceğiz. Türkiye'yi başka ülkelerle karıştıranlar bu ülkenin ve milletin farklı olduğunu anlayacaklar. Şehadeti göze alan bir milleti durdurabilecek hiçbir güç yoktur. Yeter ki biz kendi içimizde birliğimizi, beraberliğimizi kardeşliğimizi korumayı bilelim." demişti.