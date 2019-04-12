Sınıra komando sevkiyatı! Başkan Erdoğan "Anlayacakları dilden mesaj vereceğiz" demişti
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı. Başkan Erdoğan Ankara'da Özel Harekat'ın yeni binasını hizmete açıldığı törende, "Hala aynı senaryoda ısrar edenlere çok yakında anlayacakları dilden yeni mesajlar vereceğiz." demişti.
12.04.2019 16:01
- Son Güncelleme: 12.04.2019 16:03
ERDOĞAN: ANLAYACAKLARI DİLDEN MESAJ VERECEĞİZ
Başkan Erdoğan Ankara'da Özel Harekat'ın yeni binasını hizmete açıldığı törende, "Terör koridoruyla bizi dize getireceğini sananlara, attığımız adımlarla bunun mümkün olmadığını gösterdik. Hala aynı senaryoda ısrar edenlere çok yakında anlayacakları dilden yeni mesajlar vereceğiz. Türkiye'yi başka ülkelerle karıştıranlar bu ülkenin ve milletin farklı olduğunu anlayacaklar. Şehadeti göze alan bir milleti durdurabilecek hiçbir güç yoktur. Yeter ki biz kendi içimizde birliğimizi, beraberliğimizi kardeşliğimizi korumayı bilelim." demişti.
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