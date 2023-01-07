Sapık Sinan tutuklandı! Müge Anlı'dan tarihi başarı! Sinan Sardoğan'ın tutuklandığı görüntüler izleyenlerinin içini ferahlattı! İlk ifadesi...
65 yaşındaki Arife Gökçe'nin kaybolmasıyla ilgi çıkan Sinan Sardoğan, Avcılar'da 2018'de çocuğa yönelik cinsel istismar suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen olay tüm ülke tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Müge Anlı'da, Sapık Sinan olarak tanınan Sinan Sardoğan'ın tutuklandığı anlar kameralara yansıdı. İşte Sinan Sardoğan'ın tutuklanma anları...
Sapık Sinan lakabıyla tanınan Sinan Sardoğan, Müge anlı ile Tatlı Sert programında tüm ülke tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyordu.
Tokat'ta yaşayan Fikri Gökçe, 64 yaşındaki eşi Arife Gökçe'nin bulunması için Müge Anlı ve ekibinin kapısını çaldı. 12 torun sahibi, 64 yaşındaki talihsiz kadının kaybında tek şüphelinin ise taciz mesajı atıp ardından evinin etrafında dolaşmaya başlayan Sinan Sardoğan olduğu iddia edildi. Daha önce öz kardeşine bile müstehcen mesajlar attığı öğrenilen Sinan'ın telefonunda yüzlerce isimsiz kadın numarası olduğu öne sürüldü.
Hakkındaki korkunç iddialar karşısında sadece "hayır" demekle yetinen ve ses kayıtlarına rağmen kendi sözlerini de reddetmesi büyük yankı uyandırmıştı. Türkiye'nin konuştuğu olayın ardından birçok kişi hakkında 23 adli işlem bulunduğu öğrenilen Sinan Sardoğan'ın tutuklanması için yetkililere seslendi.
SİNAN SARDOĞAN TUTUKLANDI
Tokat'ta 65 yaşındaki Arife Gökçe'nin kaybolmasıyla ilgili televizyon programına çıkan Sinan Sardoğan, Avcılar'da 2018'de çocuğa yönelik cinsel istismar suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklandı.
Ekiplerce yapılan çalışmada, Arife Gökçe'nin Tokat'ın Almus ilçesinde kayıp olarak aranmasıyla ilgili televizyon programına katılan şüpheli Sinan Sardoğan'ın eşkal bilgileri ve yapılan teşhisinde 2018'de Avcılar'daki cinsel istismar olayının faili olduğu belirlendi.