Başkan Erdoğan telefonda konuştuğu Zülfiye Ceylan'ı ziyaret etti!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'daki toplu açılış töreninin ardından aralık ayında sel felaketi yaşanan Kumluca ilçesine gitti. Başkan Erdoğan, sel felaketinden etkilenen ve daha önce telefonda da görüştüğü Zülfiye Ceylan ile bir süre sohbet etti. Başkan Erdoğan'ın Antalya'nın Kumluca ilçesinde ziyaret ettiği Zülfiye Ceylan, çok mutlu olduğunu söyledi. Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Ceylan, "Çok mutlu oldum, çok sevindim, mutluluğumu anlatamam. Böyle bir şey beklemiyordum. Allah razı olsun. Yerde karıncayla beraber olan, gönlü alçak Cumhurbaşkanım." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'daki toplu açılış töreninin ardından aralık ayında sel felaketi yaşanan Kumluca ilçesine gitti.
CEYLAN O ZİYARETİ ANLATTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya'nın Kumluca ilçesinde ziyaret ettiği Zülfiye Ceylan, çok mutlu olduğunu söyledi.
Erdoğan, Kumluca'da vatandaşa hitap ettikten sonra 12 Aralık 2022'de ilçede yaşanan selde zarar gören pide işletmecisi Zülfiye Ceylan'ı ziyaret etti.
Selin yaşandığı dönemde telefonla görüşen ve kendisini evine davet eden Ceylan, bugün Erdoğan'ı önce iş yerinde, sonra evinde ağırladı.
Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Ceylan, "Çok mutlu oldum, çok sevindim, mutluluğumu anlatamam. Böyle bir şey beklemiyordum. Allah razı olsun. Yerde karıncayla beraber olan, gönlü alçak Cumhurbaşkanım." dedi.