Başkan Erdoğan telefonda konuştuğu Zülfiye Ceylan’ı ziyaret etti!

Selin yaşandığı dönemde telefonla görüşen ve kendisini evine davet eden Ceylan, bugün Erdoğan'ı önce iş yerinde, sonra evinde ağırladı.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Ceylan, "Çok mutlu oldum, çok sevindim, mutluluğumu anlatamam. Böyle bir şey beklemiyordum. Allah razı olsun. Yerde karıncayla beraber olan, gönlü alçak Cumhurbaşkanım." dedi.