11.848 TL maaşla Aile Bakanlığı personel alımı! SYDV KPSS’li ve KPSS’siz 18-55 yaş arası iş ilanları... İŞKUR 2023’te 61 FARKLI İLE kapısını açtı!

2023 iş ilanları binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Online olarak birçok personel alımı ilanlarını sizler için derledik. Aynı zamanda Aile Bakanlığı personel alımı da Ocak itibariyle başladı. İşte Aile Bakanlığı personel alımı şartları ve diğer iş ilanları...