Sakarya'daki doğalgaz patlaması sonrası boru hattı bu hale geldi
Sabah saatlerinde Sakarya'da bulunan doğalgaz boru hattında meydana gelen patlama büyük korku ve paniğe neden oldu. Kentin her yerinden görülen patlama sonrası Sakarya Valisi Nayir açıklamalarda bulundu. Herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı patlama sonrası boru hattının bulunduğu bölgede büyük bir yarık meydana geldi.
Sabah saatlerinde BOTAŞ doğal gaz boru hattının geçtiği ilçenin dağlık bölgesinde patlama oldu. Patlamanın ardından büyük bir yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirilirken, yapılan müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin yoğun çalışması sonrasında yangın söndürüldü.
"İlk ihbar sabah saat 07.30 gibi ulaştı. Yangın ihbarı şeklindeydi. Olayın doğal gaz Bozüyük-Adapazarı ana dağıtım hattında heyelana bağlı olduğunu tahmin ediyoruz. Daha önce de orada heyelan riski varmış, çalışma başlatılmış. Çok yakınında yerleşim yok. Şu anda can kaybı, yaralanma yok. Hem doğalgaz ekipleri hem de itfaiye ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Doğalgaz ana iletim hattında bir yangın olduğu, o bölgede de heyelan riskine ait çalışmaların yapıldığı bilgiler de var. Bizim ilk tahminimiz, değerlendirmemiz bu heyelana bağlı bir doğalgaz sızıntısı ve yangını çıkmış olabilir diye düşünüyoruz.Kısa zamanda biteceğini tahmin ediyoruz." dedi.
BOTAŞ: HEYELAN SEBEBİYLE HATTA KOPMA MEYDANA GELDİ
Patlamayla ilgili BOTAŞ'tan da açıklama geldi. Açıklamada "36 inç çapındaki doğal gaz boru hattında ilk bulgulara göre heyelan sebebiyle hatta meydana gelen kopmanın yangına sebebiyet verdiği değerlendirilmektedir. BOTAŞ tarafından gerekli müdahale yapılarak hat vanaları kapatılmış ve olayın meydana geldiği kısımda doğal gaz akışı durdurulmuştur.