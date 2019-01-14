Sakarya'daki doğalgaz patlaması sonrası boru hattı bu hale geldi

"İlk ihbar sabah saat 07.30 gibi ulaştı. Yangın ihbarı şeklindeydi. Olayın doğal gaz Bozüyük-Adapazarı ana dağıtım hattında heyelana bağlı olduğunu tahmin ediyoruz. Daha önce de orada heyelan riski varmış, çalışma başlatılmış. Çok yakınında yerleşim yok. Şu anda can kaybı, yaralanma yok. Hem doğalgaz ekipleri hem de itfaiye ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Doğalgaz ana iletim hattında bir yangın olduğu, o bölgede de heyelan riskine ait çalışmaların yapıldığı bilgiler de var. Bizim ilk tahminimiz, değerlendirmemiz bu heyelana bağlı bir doğalgaz sızıntısı ve yangını çıkmış olabilir diye düşünüyoruz.Kısa zamanda biteceğini tahmin ediyoruz." dedi.