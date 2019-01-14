20 adet teslim ediliyor UKAP operasyona çıkıyor!

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımına sunulacak olan UKAP'lar, meskun mahal operasyonlarında ve insan kaybı riskinin yüksek olduğu bölgelerde görev alacak. Ateş baskısının yoğun olduğu savaş ortamlarında, yakın muhabere desteği sağlamak üzere geliştirilen UKAP, paletleri sayesinde her türlü arazide görev yapabiliyor.