20 adet teslim ediliyor UKAP operasyona çıkıyor!
İnsansız kara aracı Uzaktan Kumandalı Atış Platformu'NUN (UKAP)20 adetlik ilk teslimatı bu yıl içinde gerçekleşecek. Güvenlik güçlerinin kullanımına sunulacak UKAP, meskun mahal operasyonlarında ve insan kaybı riskinin yüksek olduğu bölgelerde görev yapacak. UKAP, -25 dereceye kadar hür türlü hava şartlarında görev yapabiliyor.
14 Ocak 2019 Pazartesi, 10:27:35
Güncelleme: 10:43:30
İnsansız kara araçlarında ürün yelpazesini genişleten Türkiye, güvenlik güçlerinin operasyonel kabiliyetlerini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Savunma Sanayi Başkanlığı, Uzaktan Kumandalı Atış Platformu'nun (UKAP) 20 adetlik ilk teslimatını bu yıl içinde yapacak.
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımına sunulacak olan UKAP'lar, meskun mahal operasyonlarında ve insan kaybı riskinin yüksek olduğu bölgelerde görev alacak. Ateş baskısının yoğun olduğu savaş ortamlarında, yakın muhabere desteği sağlamak üzere geliştirilen UKAP, paletleri sayesinde her türlü arazide görev yapabiliyor.
Zırhlı ve paletli UKAP'ın operasyon süresi en az 5 saat iken bu süre jeneratörle 8 saate çıkabiliyor. Uzaktan kumanda kitiyle 3 kilometre mesafeden yönetilebilen UKAP, -25 dereceye kadar hür türlü hava şartlarında görev yapabiliyor.
SON SİSTEM SİLAH SİSTEMİ
UKAP, ASELSAN'ın SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi ve uydu haberleşme sistemi ile donatıldı. Bu sayede makinalı tüfek ve otomatik bomba atar ile hareketli hedefleri ateş altına alabilen UKAP, gece/gündüz görüş ve otomatik hedef takibi yapabiliyor.
ÇOK FONKSİYONLU KULLANIM
Modüler olarak tasarlanan platform, farklı amaçlarda kullanılabiliyor. Gerektiğinde UKAP'lara entegre edilen kameralarla keşif-gözlem faaliyeti yapılabiliyor.