Suriye sınırına sevkiyatta dikkat çeken detay

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçlar İskenderun Garı'na geldi.

14 Ocak 2019 Pazartesi, 13:04:36 Güncelleme: 13:05:00
Suriye sınırına sevkiyatta dikkat çeken detay

Çeşitli kentlerden gönderilen askeri araçları taşıyan tren, İskenderun Garı'na geldi.

Suriye sınırına sevkiyatta dikkat çeken detay

Askeri araçlar, vagonlardan indirilerek kentteki birliklere gönderilmek üzere yola çıktı.

Suriye sınırına sevkiyatta dikkat çeken detay

Türkiye öncelikle terör örgütleri DEAŞ ve YPG'yi İdlib- Münbiç-Kamışlı hattından temizleyecek.

Suriye sınırına sevkiyatta dikkat çeken detay

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekilme planını zamana yayması karşılığında Ankara, Rusya ile sonuç odaklı güncellenmiş işbirliği stratejisini geliştirdi.

Suriye sınırına sevkiyatta dikkat çeken detay

Dikkatlerin Münbiç ve Fırat'ın doğusuna odaklandığı bir dönemde Türkiye ile Rusya arasında sağlanan İdlib mutabakatını sabote etmeye dönük girişimler karşısında Ankara teyakkuza geçti.

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