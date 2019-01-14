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  • Son Güncelleme: 14.01.2019 09:03

Son dakika: 'da doğalgaz sı! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

Son dakika haberine göre ' nın Arifiye ilçesi Çaybaşı Değirmendere mevkiinde doğalgaz hattında meydana geldiği düşünülen yangın üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

'nın Arifiye ilçesinin Kemaliye mahallesinde doğalgaz hattının bulunduğu bölgede büyük bir meydana geldi.

AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre patlama, dağlık alandaki doğalgaz hattında oldu.

İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

SAKARYA VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA
Herhangi bir can kaybı ya da yaralanan yok. Bölgede heyelan tehlikesi nedeniyle bu patlamanın yaşanmış olabileceğini tahmin ediyoruz. İlk ihbar saat 07.30 sularında bize ulaştı.

Detaylar geliyor...

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