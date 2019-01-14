Sakarya'nın Arifiye ilçesinin Kemaliye mahallesinde doğalgaz hattının bulunduğu bölgede büyük bir patlama meydana geldi.
AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre patlama, dağlık alandaki doğalgaz hattında oldu.
İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
SAKARYA VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA
Herhangi bir can kaybı ya da yaralanan yok. Bölgede heyelan tehlikesi nedeniyle bu patlamanın yaşanmış olabileceğini tahmin ediyoruz. İlk ihbar saat 07.30 sularında bize ulaştı.
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