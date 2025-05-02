KPSS 2025/4 tercih sürecinde hatasız bir başvuru yapmak isteyen adaylar, nitelik kodlarını dikkatle incelemeli. Sağlık Bakanlığı'nın 15 bin 342 personel alımında kritik rol oynayan bu kodlar, tercihlerin geçerli sayılması açısından önemlidir. İşte Sağlık Bakanlığı 4597, 6506, 3015, 6510, 6514, 7302 nitelik kodlarının anlamları…
KPSS 2025/4 nitelik kodları ne anlama geliyor?
Sağlık Bakanlığı'nın KPSS 2025/4 kapsamında yaptığı personel alımlarında yer alan nitelik kodları, adayların başvurabilecekleri pozisyonları belirlemede büyük önem taşıyor. İşte tercih kılavuzunda yer alan ve en çok merak edilen bazı nitelik kodlarının açıklamaları ⤵
3015 Nitelik Kodu:
Bu kod, Evde Hasta Bakımı önlisans programından mezun olmayı şart koşar. Bu alanda eğitim almamış adaylar, 3015 kodlu pozisyonlara başvuru yapamaz.
4597 Nitelik Kodu:
Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları Yönetimi veya Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği gibi lisans düzeyindeki bölümlerden mezun olma şartı aranmaktadır.
6510 Nitelik Kodu:
Binek araçtan daha büyük taşıtları kullanmak için gerekli olan C sınıfı ehliyet şartını içerir. Özellikle ağır araç kullanımının gerektiği pozisyonlar için kullanılır.
6514 Nitelik Kodu:
Bu kod, D sınıfı sürücü belgesine sahip olmayı gerektirir. Özellikle personel servisi ya da toplu taşıma aracı kullanan pozisyonlar için bu şart aranır.
7302 Nitelik Kodu:
Yeni tip sürücü belgelerine işaret eden bu kod, BE, CE, DE, D1E sınıfı ehliyetleri kapsar. Bu belgeler 31 Aralık 2024'e kadar geçerlidir ve eski ehliyet sahipleri belirtilen sınıflara denk gelen yeni sürücü belgeleriyle başvuru yapabilir.
Adayların tercih yapmadan önce bu nitelik kodlarını dikkatlice incelemesi ve yalnızca uygun oldukları pozisyonları seçmeleri önemlidir.