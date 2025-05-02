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Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/4: 4597, 6506, 3015, 6510, 6514, 7302 nitelik kodlar nedir?

Sağlık Bakanlığı 2025 yılı KPSS 4. yerleştirme döneminde binlerce sözleşmeli personel alımı için tercih sürecini başlattı. ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzu ile adaylar mezuniyet alanlarına ve özel şartlara göre başvurularını yapabilecek. Kılavuzda yer alan "nitelik kodları" ise birçok adayın kafasını karıştırdı. 3015, 4597, 6506, 6510, 6514 ve 7302 gibi kodlar belirli bir öğrenim düzeyini, alan bilgisini veya özel belge şartını temsil ediyor. Adaylar sadece kendilerine uygun nitelik kodlarına sahip kadrolara başvurabilecekleri için bu kodların anlamlarını doğru yorumlamak lazım.

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Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025 , 17:00 Güncelleme Tarihi :05 Mayıs 2025 , 15:20
Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/4: 4597, 6506, 3015, 6510, 6514, 7302 nitelik kodlar nedir?

KPSS 2025/4 tercih sürecinde hatasız bir başvuru yapmak isteyen adaylar, nitelik kodlarını dikkatle incelemeli. Sağlık Bakanlığı'nın 15 bin 342 personel alımında kritik rol oynayan bu kodlar, tercihlerin geçerli sayılması açısından önemlidir. İşte Sağlık Bakanlığı 4597, 6506, 3015, 6510, 6514, 7302 nitelik kodlarının anlamları…

Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/4: 4597, 6506, 3015, 6510, 6514, 7302 nitelik kodlar nedir?

KPSS 2025/4 nitelik kodları ne anlama geliyor?

Sağlık Bakanlığı'nın KPSS 2025/4 kapsamında yaptığı personel alımlarında yer alan nitelik kodları, adayların başvurabilecekleri pozisyonları belirlemede büyük önem taşıyor. İşte tercih kılavuzunda yer alan ve en çok merak edilen bazı nitelik kodlarının açıklamaları

Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/4: 4597, 6506, 3015, 6510, 6514, 7302 nitelik kodlar nedir?

3015 Nitelik Kodu:
Bu kod, Evde Hasta Bakımı önlisans programından mezun olmayı şart koşar. Bu alanda eğitim almamış adaylar, 3015 kodlu pozisyonlara başvuru yapamaz.

Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/4: 4597, 6506, 3015, 6510, 6514, 7302 nitelik kodlar nedir?

4597 Nitelik Kodu:
Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları Yönetimi veya Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği gibi lisans düzeyindeki bölümlerden mezun olma şartı aranmaktadır.

Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/4: 4597, 6506, 3015, 6510, 6514, 7302 nitelik kodlar nedir?

6506 Nitelik Kodu:
Bu kod, B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmayı gerektirir. Genellikle araç kullanımının gerektiği görevlerde tercih nedeni olarak belirtilir.

Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/4: 4597, 6506, 3015, 6510, 6514, 7302 nitelik kodlar nedir?

6510 Nitelik Kodu:
Binek araçtan daha büyük taşıtları kullanmak için gerekli olan C sınıfı ehliyet şartını içerir. Özellikle ağır araç kullanımının gerektiği pozisyonlar için kullanılır.

Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/4: 4597, 6506, 3015, 6510, 6514, 7302 nitelik kodlar nedir?

6514 Nitelik Kodu:
Bu kod, D sınıfı sürücü belgesine sahip olmayı gerektirir. Özellikle personel servisi ya da toplu taşıma aracı kullanan pozisyonlar için bu şart aranır.

Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/4: 4597, 6506, 3015, 6510, 6514, 7302 nitelik kodlar nedir?

7302 Nitelik Kodu:
Yeni tip sürücü belgelerine işaret eden bu kod, BE, CE, DE, D1E sınıfı ehliyetleri kapsar. Bu belgeler 31 Aralık 2024'e kadar geçerlidir ve eski ehliyet sahipleri belirtilen sınıflara denk gelen yeni sürücü belgeleriyle başvuru yapabilir.

Adayların tercih yapmadan önce bu nitelik kodlarını dikkatlice incelemesi ve yalnızca uygun oldukları pozisyonları seçmeleri önemlidir.

Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/4: 4597, 6506, 3015, 6510, 6514, 7302 nitelik kodlar nedir?
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Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/4: 4597, 6506, 3015, 6510, 6514, 7302 nitelik kodlar nedir?

(Kaynak: AA)