Açılışını Emine Erdoğan yapmıştı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Saklı Kalanlar" sergisini ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir süre önce eşi Emine Erdoğan'ın açılışını yaptığı, Kahramanmaraş'ta saklı kalmış bohçadan çıkan 40 kitabın sergilendiği ve restorasyon sürecinde yerli el yapımı kağıtların kullanılmasıyla Türkiye'de bir ilke imza atılan "Saklı Kalanlar" sergisini gezdi.