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Açılışını Emine Erdoğan yapmıştı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Saklı Kalanlar" sergisini ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın açılışını yaptığı Atatürk Kültür Merkezi'nde izlenime sunulan "Saklı Kalanlar" sergisini ziyaret etti.

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Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025 , 18:06 Güncelleme Tarihi :02 Mayıs 2025 , 18:06
Açılışını Emine Erdoğan yapmıştı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Saklı Kalanlar sergisini ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir süre önce eşi Emine Erdoğan'ın açılışını yaptığı, Kahramanmaraş'ta saklı kalmış bohçadan çıkan 40 kitabın sergilendiği ve restorasyon sürecinde yerli el yapımı kağıtların kullanılmasıyla Türkiye'de bir ilke imza atılan "Saklı Kalanlar" sergisini gezdi.

Açılışını Emine Erdoğan yapmıştı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Saklı Kalanlar sergisini ziyaret etti

Ziyarete ilişkin, Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

Açılışını Emine Erdoğan yapmıştı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Saklı Kalanlar sergisini ziyaret etti

"SAKLI KALANLAR" SERGİSİ

Sergide, 2020'de Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yıkılan bir kerpiç evin duvarı içinde bulunan, yaklaşık 100 yıl boyunca gizlenmiş 40 el yazması ve matbu eser yer alıyor.

Açılışını Emine Erdoğan yapmıştı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Saklı Kalanlar sergisini ziyaret etti

Eserler, İstiklal Madalyalı Mehmet İmamoğlu'na ait olup, duvar arasına gizlenen kitaplar arasında mantık, fıkıh, siyer, sure tefsirleri, ibadet rehberleri, dini hikayeler, tecvit, Arapça dil bilgileri içeren nahiv kitaplar ve bir askerin not defteri bulunuyor.

Açılışını Emine Erdoğan yapmıştı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Saklı Kalanlar sergisini ziyaret etti

Afşin Belediyesince koruma altına alınan eserler, İstanbul Asitane Konservasyon Restorasyon Merkezi'nde 2,5 yıl süren titiz bir çalışmayla onarıldı.

Açılışını Emine Erdoğan yapmıştı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Saklı Kalanlar sergisini ziyaret etti

Bu projede yer alan 40'ıncı el yazması kitabın konservasyon sürecinde İstanbul Kağıt tarafından üretilen yerli ve el yapımı kağıtlar kullanılarak Türkiye'de bir ilke imza atıldı.