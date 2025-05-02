Açılışını Emine Erdoğan yapmıştı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Saklı Kalanlar" sergisini ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir süre önce eşi Emine Erdoğan'ın açılışını yaptığı, Kahramanmaraş'ta saklı kalmış bohçadan çıkan 40 kitabın sergilendiği ve restorasyon sürecinde yerli el yapımı kağıtların kullanılmasıyla Türkiye'de bir ilke imza atılan "Saklı Kalanlar" sergisini gezdi.
"SAKLI KALANLAR" SERGİSİ
Sergide, 2020'de Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yıkılan bir kerpiç evin duvarı içinde bulunan, yaklaşık 100 yıl boyunca gizlenmiş 40 el yazması ve matbu eser yer alıyor.
Eserler, İstiklal Madalyalı Mehmet İmamoğlu'na ait olup, duvar arasına gizlenen kitaplar arasında mantık, fıkıh, siyer, sure tefsirleri, ibadet rehberleri, dini hikayeler, tecvit, Arapça dil bilgileri içeren nahiv kitaplar ve bir askerin not defteri bulunuyor.