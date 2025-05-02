KPSS-2025/4 tercih kılavuzu yayınlandı mı? Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı başvuru ekranı

Resmi Gazete'nin bugünkü yayımlanan sayısında yer alan Sağlık Bakanlığının ilanına göre, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 15 bin 342 sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alınacak. İşte merak edilen detaylar...
(Takvim foto arşiv)
Başvuru tarihi ne zaman?
Merakla beklenen başvuru süreci bugün başladı. Adaylar başvurularını, 2-8 Mayıs tarihlerinde, tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden TC kimlik numarası ve şifresini girerek yapılabilecek. ÖSYM veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.
(Sağlık Bakanlığı)
Başvuru şartları ve branş dağılımı nedir?
Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımlarına ilişkin detaylar adaylarla paylaşıldı.
Adaylar detaylara Resmi Gazete'de yer alan ilandan ulaşılabiliyor.
(Sağlık Bakanlığı)
KPSS-2025/4 tercih kılavuzu yayımlandı mı?
ÖSYM KPSS 2025/4 Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuzun bugün içerisinde erişime açılması ve tercihlerin alınmaya başlanması bekleniyor.
KILAVUZ GÖRÜNTÜLEME EKRANI
(Takvim foto arşiv)
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sözleşmeli personel ve sürekli işçi alımında ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir. Adaylar, tercihlerini 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapabileceklerdir."
ÖSYM BAŞVURU EKRANI