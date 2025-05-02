KPSS-2025/4 tercih kılavuzu yayınlandı mı? Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı başvuru ekranı

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Resmi Gazete'nin bugünkü yayımlanan sayısında yer alan Sağlık Bakanlığının ilanına göre, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 15 bin 342 sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alınacak. İşte merak edilen detaylar...

(Takvim foto arşiv) Başvuru tarihi ne zaman? Merakla beklenen başvuru süreci bugün başladı. Adaylar başvurularını, 2-8 Mayıs tarihlerinde, tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden TC kimlik numarası ve şifresini girerek yapılabilecek. ÖSYM veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.