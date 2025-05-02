İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU: Temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başvurusu kadro branş dağlımı

Sağlık Bakanlığı 2025 yılı için İŞKUR üzerinden 3658 sürekli işçi alımı yapacak! Başvurular 5–9 Mayıs tarihlerinde alınacak kura 27 Mayıs'a kadar çekilecek. Sağlık Bakanlığı kamu hizmetlerinde istihdamı güçlendirecek önemli bir adım attı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun duyurusuyla birlikte merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 3658 sürekli işçi alımı yapılacağı resmen açıklandı. Temizlik personelinden güvenlik görevlisine, klinik destek elemanından aşçı kadrosuna kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan bu alım iş arayan vatandaşlar için büyük bir fırsat niteliği taşıyor.