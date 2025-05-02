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İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU: Temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başvurusu kadro branş dağlımı

Sağlık Bakanlığı 2025 yılı için İŞKUR üzerinden 3658 sürekli işçi alımı yapacak! Başvurular 5–9 Mayıs tarihlerinde alınacak kura 27 Mayıs'a kadar çekilecek. Sağlık Bakanlığı kamu hizmetlerinde istihdamı güçlendirecek önemli bir adım attı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun duyurusuyla birlikte merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 3658 sürekli işçi alımı yapılacağı resmen açıklandı. Temizlik personelinden güvenlik görevlisine, klinik destek elemanından aşçı kadrosuna kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan bu alım iş arayan vatandaşlar için büyük bir fırsat niteliği taşıyor.

Giriş Tarihi: 02.05.2025 09:40 Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 09:56
İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU: Temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başvurusu kadro branş dağlımı

Sağlık Bakanlığı, kamuya personel alımında önemli bir adım attı. Bakan Kemal Memişoğlu'nun açıklamasına göre merkez ve taşra birimlerinde görev yapmak üzere toplam 3.658 sürekli işçi istihdam edilecek. Temizlikten klinik desteğe güvenlikten aşçılığa uzanan bu alım istihdam bekleyen vatandaşlar için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU: Temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başvurusu kadro branş dağlımı

BAKANI MEMİŞOĞLU'NDAN ALIMA İLİŞKİN PAYLAŞIM

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sözleşmeli personel ve sürekli işçi alımında ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir. Adaylar, tercihlerini 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapabileceklerdir. Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 3.658 sürekli işçi alımı da gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda başvurular, 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un https://esube.iskur.gov.tr adresinden, elektronik ortamda kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır. Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun."

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU: Temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başvurusu kadro branş dağlımı

📅 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Başvurular, 5 – 9 Mayıs 2025 tarihleri arasında sadece Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, https://esube.iskur.gov.tr adresine giriş yaparak elektronik ortamda başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU: Temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başvurusu kadro branş dağlımı

👤 KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı için belirlenen başlıca şartlar şunlar:

  • Başvuru tarihinde (5 Mayıs 2025) 40 yaşını doldurmamış olmak (Yani 05.05.1985 ve sonrası doğumlu olmak)

  • Her aday yalnızca bir il ve bir meslek grubu için başvuru yapabilecek

  • Başvurular Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) bilgilerine göre değerlendirilecek

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve kamu haklarından mahrum olmamak gerekiyor

  • İlgili pozisyona uygun en az ilkokul mezunu olmak yeterli olacak (branşa göre değişebilir)

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU: Temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başvurusu kadro branş dağlımı

📌 KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan kadro bilgilerine göre işçi alımı şu şekilde planlandı:

Pozisyon Kadro Sayısı
Temizlik Görevlisi 3.170
Klinik Destek Elemanı (Hastane) 242
Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 240
Aşçı 6
Toplam 3.658