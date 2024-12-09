Türkiye’deki Suriyeliler dönüş yolunda! Cilvegözü Sınır Kapısı’nda göç kuyruğu

"TÜRKLER BİZİM KARDEŞİMİZ"

Suriye'nin Lazkiye kentine dönmek için bekleyen Abdurrahman el-Ali, "6 yıldır Türkiye'deyim. Burada çalışıyordum. Tüm ailem Suriye'de. Şimdi Esad gitti, savaş bitti. Vatanımıza, memleketimize dönüyoruz. Türkiye çok güzel, bizi çok güzel ağırladılar. Türkler bizim kardeşimiz. Burada 6 yıl yaşadık, hiçbir sıkıntı yaşamadık. Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyoruz, ona çok teşekkür ederiz" diye konuştu.