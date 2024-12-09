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Türkiye'deki Suriyeliler dönüş yolunda! Cilvegözü Sınır Kapısı'nda göç kuyruğu

Muhaliflerin 27 Kasım'da başlattığı harekatın 12. gününde Şam'a girmesiyle birlikte Esad rejimi fiilen son buldu. Beşar Esad ülkeden kaçarken Suriyeliler Baas rejiminin sona ermesinin ardından ülkelerine dönüş yoluna geçti. Türkiye'de yaşayan Suriyeliler Cilvegözü Sınır Kapısı'nda metrelerce kuyruk oluşturdu.

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Giriş Tarihi :09 Aralık 2024 , 13:26 Güncelleme Tarihi :09 Aralık 2024 , 13:26
Türkiye’deki Suriyeliler dönüş yolunda! Cilvegözü Sınır Kapısı’nda göç kuyruğu

Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'da kontrolü ele almasının ardından ülkelerine dönmek için Türkiye'nin farklı kentlerinden yola çıkan Suriyeliler, Hatay'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda uzun kuyruk oluşturdu.

Türkiye’deki Suriyeliler dönüş yolunda! Cilvegözü Sınır Kapısı’nda göç kuyruğu

Suriye'de muhaliflerin başkent Şam'da kontrolü ele almasının ardından çok sayıda Suriyeli, ülkelerine dönüş için sabahın ilk ışıklarıyla beraber Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi.

Türkiye’deki Suriyeliler dönüş yolunda! Cilvegözü Sınır Kapısı’nda göç kuyruğu

Genç, çocuk ve yetişkin Suriyeliler, eşyalarıyla birlikte sınır kapısı önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Türkiye’deki Suriyeliler dönüş yolunda! Cilvegözü Sınır Kapısı’nda göç kuyruğu

Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı sınır kapısında işlemleri tamamlanan Suriyeliler gönüllü geri dönüş yapıyor.

Türkiye’deki Suriyeliler dönüş yolunda! Cilvegözü Sınır Kapısı’nda göç kuyruğu

"TÜRKLER BİZİM KARDEŞİMİZ"

Suriye'nin Lazkiye kentine dönmek için bekleyen Abdurrahman el-Ali, "6 yıldır Türkiye'deyim. Burada çalışıyordum. Tüm ailem Suriye'de. Şimdi Esad gitti, savaş bitti. Vatanımıza, memleketimize dönüyoruz. Türkiye çok güzel, bizi çok güzel ağırladılar. Türkler bizim kardeşimiz. Burada 6 yıl yaşadık, hiçbir sıkıntı yaşamadık. Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyoruz, ona çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Türkiye’deki Suriyeliler dönüş yolunda! Cilvegözü Sınır Kapısı’nda göç kuyruğu

"BİZİ ÇOK İYİ AĞIRLADILAR"

Mustafa el-Ahmed ise "İdlib'den gelmiştim, şimdi evime geri dönüyorum. 3 yıldır buradayım. Artık vatanıma, memleketime geri dönüyorum. Türkiye'de kaldığım sürede bizi çok iyi ağırladılar. Sağ olsunlar, Allah razı olsun. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk milletine teşekkür ederiz" dedi.

Türkiye’deki Suriyeliler dönüş yolunda! Cilvegözü Sınır Kapısı’nda göç kuyruğu

İşte Cilvegözü'ndeki göç kuyruğu

Türkiye’deki Suriyeliler dönüş yolunda! Cilvegözü Sınır Kapısı’nda göç kuyruğu

İşte Cilvegözü'ndeki göç kuyruğu

Türkiye’deki Suriyeliler dönüş yolunda! Cilvegözü Sınır Kapısı’nda göç kuyruğu

İşte Cilvegözü'ndeki göç kuyruğu

Türkiye’deki Suriyeliler dönüş yolunda! Cilvegözü Sınır Kapısı’nda göç kuyruğu

İşte Cilvegözü'ndeki göç kuyruğu

Türkiye’deki Suriyeliler dönüş yolunda! Cilvegözü Sınır Kapısı’nda göç kuyruğu

İşte Cilvegözü'ndeki göç kuyruğu

Türkiye’deki Suriyeliler dönüş yolunda! Cilvegözü Sınır Kapısı’nda göç kuyruğu

İşte Cilvegözü'ndeki göç kuyruğu

Türkiye’deki Suriyeliler dönüş yolunda! Cilvegözü Sınır Kapısı’nda göç kuyruğu

İşte Cilvegözü'ndeki göç kuyruğu

Türkiye’deki Suriyeliler dönüş yolunda! Cilvegözü Sınır Kapısı’nda göç kuyruğu

İşte Cilvegözü'ndeki göç kuyruğu

Türkiye’deki Suriyeliler dönüş yolunda! Cilvegözü Sınır Kapısı’nda göç kuyruğu

İşte Cilvegözü'ndeki göç kuyruğu

Türkiye’deki Suriyeliler dönüş yolunda! Cilvegözü Sınır Kapısı’nda göç kuyruğu

İşte Cilvegözü'ndeki göç kuyruğu

SON DAKİKA