Ramazan'a kaç gün kaldı? 2024 Ramazan kaç gün sürecek? Ramazan başlangıcı ne zaman?

Müslümanların dört gözle beklediği 11 ayın sultanı, mübarek Ramazan ayına artık sayılı günler kaldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşlar "Ramazan'a kaç gün kaldı?", "2024'te ilk oruç ne zaman tutulacak?" gibi soruların cevaplarını aramaya başladı. Bu özel ve manevi ay, müminler için bir arınma, yenilenme ve ruhani bir derinleşme zamanı anlamına geliyor. Vatandaşlar, Ramazan'a kaç gün kaldı? Oruca kaç gün var 2024? Ramazan ayına kaç gün kaldı? İlk oruç ne zaman, hangi gün tutulacak? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Ramazan ayına kaç gün var? İlk oruç hangi gün tutulacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? Ramazana ne kadar kaldı? Sizler için derledik. İşte detaylar...