SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Evde puf puf, çıtır çıtır 10 dakikada kolay Ramazan Pidesi tarifi püf noktaları: 40 yıllık fırıncılar bile kıskançlıktan çatlayacak!

Ramazan ayının bereketli sofralarına yakışır bir lezzet olan pideyi, bu pratik tarifle evinizde kolayca hazırlayabilirsiniz. 40 yıllık fırıncıları bile kıskandıracak bu tarifle, hem zamandan tasarruf edecek hem de lezzetli pidelerin tadını çıkaracaksınız. Ev yapımı pidelerinizi sevdiğiniz peynir, et, sebze veya soslarla servis edebilirsiniz. Ramazan sofralarınıza lezzet katacak bu pratik pide tarifini denemeden geçmeyin!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Mart 2024, 08:52 Güncelleme 06 Mart 2024, 08:52
Evde puf puf, çıtır çıtır 10 dakikada kolay Ramazan Pidesi tarifi püf noktaları: 40 yıllık fırıncılar bile kıskançlıktan çatlayacak!

Siz de evinizde, kolay adımlarla hazırlayabileceğiniz bu çıtır çıtır pideyi 10 dakikada sofranıza taşıyın. İşte püf noktalarıyla, ustaları aratmayan Ramazan Pidesi tarifi...

RAMAZAN PİDESİ PÜF NOKTALARI:

🍶 Maya Kontrolü: Mayayı ılık süt ve su karışımına eklerken sıvının sıcaklığına dikkat edin. Sıvı çok sıcak olmamalı, aksi takdirde maya etkisini kaybedebilir.

🌡️ Mayalanma Süresi: Hamurun mayalanma süresini yakından takip edin. Ideal bir sıcaklıkta mayalanması, pidenin daha kabarık ve lezzetli olmasını sağlar.

🍶 Sıvı Yağ: Sıvı yağı hamura eklerken ölçüyü doğru ayarlayın. Yağ, hamurun yumuşaklığını ve lezzetini artırır.

🌾 Un Kontrolü: Hamuru yoğururken un ekleyin, ancak fazla un kullanmaktan kaçının. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde etmek önemlidir.

🌡️ Mayalanmış Hamur Kontrolü: Hamurun mayalanıp mayalanmadığını kontrol etmek için parmak izi testini yapın. Eğer parmak izi hamurda kalıyorsa, mayalanma tamamlanmış demektir.

🔥 Önceden Isıtılmış Fırın: Fırını önceden ısıtın ve pideleri sıcak bir ortamda pişirin. Bu, pidelerin kabarmasını ve üzerinin kıtır olmasını sağlar.

🧊 Dinlendirme: Pideleri fırından çıkardıktan sonra bir süre dinlendirin. Bu, içerideki buharın dağılmasına ve pidenin daha iyi kesilmesine yardımcı olur.

RAMAZAN PİDESİ TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı ılık süt
1 su bardağı ılık su
1 yumurta (içine sarısı, üstüne beyazı)
1 tatlı kaşığı şeker
4,5 su bardağı un
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı tuz
1 paket kuru maya (10 gr) veya yarım paket yaş maya
Üzeri için susam ve çörek otu

Yapılışı

Mayayı ılık süt ve su karışımına ekleyerek eritin. Şekerle birlikte karıştırın ve mayanın kabarması için birkaç dakika bekletin.
Geniş bir kaseye unu alın. Ortasını havuz gibi açın.
Kabaran mayalı karışımı unun ortasına dökün. Üzerine yumurta beyazını, sıvı yağı ve tuzu ekleyin.
Tüm malzemeleri iyice yoğurun. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Hamuru streç film veya temiz bir bezle örtüp, sıcak bir ortamda yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamuru tekrar yoğurun ve ceviz büyüklüğünde parçalara ayırın. Her parçayı elinizle yuvarlayarak yassı şekil verin.
Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Aralarında boşluk bırakın, çünkü pide mayalanırken biraz daha kabaracaktır.
Üzerlerine yumurta sarısı sürün ve isteğe bağlı olarak susam ve çörek otu serpin.
Önceden ısıtılmış 200°C fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.
Fırından çıkan sıcak Ramazan pidelerini servis yapın. Afiyet olsun!

Evde kalan makarnayı böyle değerlendirin! Fazla makarna pişirdiyseniz atmayın! Daha lezzetli bir şey yokEvde kalan makarnayı böyle değerlendirin! Fazla makarna pişirdiyseniz atmayın! Daha lezzetli bir şey yok
Evde kalan makarnayı böyle değerlendirin! Fazla makarna pişirdiyseniz atmayın! Daha lezzetli bir şey yok
Saç fışkırtan, cildi yenileyen, kırışıklığı ütü gibi düzleyen doğal besin! Kolajen haplarına para dökmeye son!Saç fışkırtan, cildi yenileyen, kırışıklığı ütü gibi düzleyen doğal besin! Kolajen haplarına para dökmeye son!
Saç fışkırtan, cildi yenileyen, kırışıklığı ütü gibi düzleyen doğal besin! Kolajen haplarına para dökmeye son!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kentsel dönüşüme takoz oldular:5 ilçe 43 dava! İşte CHP’nin başkan adayları
Başkan Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’dan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan Kabine sonrası açıkladı
Ramazan fırsatçılarına ayar verildi! Kıyma ve kuşbaşı fiyatları sabitlendi
Merkez Bankası’ndan ilave sıkılaşma adımı: TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırı yüzde 2’ye indirildi
CHP lideri Özgür Özel’den Halk TV’de fondaş Şirin Payzın’a canlı canlı azar: Bu doğru bir şey değil
Galatasaray daha avantajlı | TAKVİM’in usta yazarları şampiyonluk yarışını değerlendirdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan İİT’de Filistin vurgusu: Gazze’nin etrafındaki abluka kırılmalı, şu anda bu yapılmalı
Bay Kibir Reklamoğlu bölüm 2 | CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun ulaşımdaki vasat yönetimi animasyon oldu! İşte sosyal medyayı sallayan o video...
Son dakika: Eyüpsultan’da 5 kişi ezip sırra kadem basmıştı! Ünlü yazar Eylem Tok’un oğlu olduğu ortaya çıktı! Kazadan hemen sonra Mısır’a kaçmış
Son dakika: MİT ve İstanbul Emniyeti’nden ortak operasyon! MOSSAD fareleri yakalandı! Aralarında özel dedektif Hamza Turhan Ayberk de var
TFF, Süper Lig’de 28. hafta VAR kayıtlarını açıklandı! İşte Beşiktaş-Galatasaray maçındaki tartışmalı kırmızı kartın konuşmaları
Kıskandığım için yapmışımdır | Esra Erol’da, Murat 5 çocuklu Yıldız’ı öldürdü mü? Sabriye kızını bulmak için katılmıştı ama...
Kendi seçmenini hedef aldı! CHP’li lider Özgür Özel’den CHP’lilere ’aklınızı başınıza alın’ ayarı!
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Sivas mitinginde önemli açıklamalar
SON DAKİKA