Evde puf puf, çıtır çıtır 10 dakikada kolay Ramazan Pidesi tarifi püf noktaları: 40 yıllık fırıncılar bile kıskançlıktan çatlayacak!

Siz de evinizde, kolay adımlarla hazırlayabileceğiniz bu çıtır çıtır pideyi 10 dakikada sofranıza taşıyın. İşte püf noktalarıyla, ustaları aratmayan Ramazan Pidesi tarifi...
Siz de evinizde, kolay adımlarla hazırlayabileceğiniz bu çıtır çıtır pideyi 10 dakikada sofranıza taşıyın. İşte püf noktalarıyla, ustaları aratmayan Ramazan Pidesi tarifi...
RAMAZAN PİDESİ PÜF NOKTALARI:
🍶 Maya Kontrolü: Mayayı ılık süt ve su karışımına eklerken sıvının sıcaklığına dikkat edin. Sıvı çok sıcak olmamalı, aksi takdirde maya etkisini kaybedebilir.
🌡️ Mayalanma Süresi: Hamurun mayalanma süresini yakından takip edin. Ideal bir sıcaklıkta mayalanması, pidenin daha kabarık ve lezzetli olmasını sağlar.
🍶 Sıvı Yağ: Sıvı yağı hamura eklerken ölçüyü doğru ayarlayın. Yağ, hamurun yumuşaklığını ve lezzetini artırır.
🌾 Un Kontrolü: Hamuru yoğururken un ekleyin, ancak fazla un kullanmaktan kaçının. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde etmek önemlidir.
🌡️ Mayalanmış Hamur Kontrolü: Hamurun mayalanıp mayalanmadığını kontrol etmek için parmak izi testini yapın. Eğer parmak izi hamurda kalıyorsa, mayalanma tamamlanmış demektir.
🔥 Önceden Isıtılmış Fırın: Fırını önceden ısıtın ve pideleri sıcak bir ortamda pişirin. Bu, pidelerin kabarmasını ve üzerinin kıtır olmasını sağlar.
🧊 Dinlendirme: Pideleri fırından çıkardıktan sonra bir süre dinlendirin. Bu, içerideki buharın dağılmasına ve pidenin daha iyi kesilmesine yardımcı olur.
RAMAZAN PİDESİ TARİFİ
Malzemeler
1 su bardağı ılık süt
1 su bardağı ılık su
1 yumurta (içine sarısı, üstüne beyazı)
1 tatlı kaşığı şeker
4,5 su bardağı un
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı tuz
1 paket kuru maya (10 gr) veya yarım paket yaş maya
Üzeri için susam ve çörek otu
Yapılışı
Mayayı ılık süt ve su karışımına ekleyerek eritin. Şekerle birlikte karıştırın ve mayanın kabarması için birkaç dakika bekletin.
Geniş bir kaseye unu alın. Ortasını havuz gibi açın.
Kabaran mayalı karışımı unun ortasına dökün. Üzerine yumurta beyazını, sıvı yağı ve tuzu ekleyin.
Tüm malzemeleri iyice yoğurun. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Hamuru streç film veya temiz bir bezle örtüp, sıcak bir ortamda yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın.
Mayalanan hamuru tekrar yoğurun ve ceviz büyüklüğünde parçalara ayırın. Her parçayı elinizle yuvarlayarak yassı şekil verin.
Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Aralarında boşluk bırakın, çünkü pide mayalanırken biraz daha kabaracaktır.
Üzerlerine yumurta sarısı sürün ve isteğe bağlı olarak susam ve çörek otu serpin.
Önceden ısıtılmış 200°C fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.
Fırından çıkan sıcak Ramazan pidelerini servis yapın. Afiyet olsun!