Sahura hangi gün kalkılacak? İlk sahur ne zaman, saat kaçta? NE ZAMAN ORUÇLUYUZ 2024? Ramazan ayı İL İL İMSAK (SAHUR) ve İFTAR saatleri DİYANET!

Her yıl milyonlarca Müslümanın sabırsızlıkla beklediği Ramazan Ayı, bu yıl Mart ayında başlayacak. İslam dininin beş temel şartından biri olan oruç ibadeti, bu kutsal ayda yerine getirilen en önemli ibadetlerden biridir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, vatandaşlar imsak ve iftar saatlerini merak ediyor. 2024 yılının Ramazan Ayı, Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlar için maneviyat dolu günlerin başlangıcı olacak. 81 ilde yaşayanlar için haberimizde il il imsak ve iftar saatlerine yer verdik. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Peki ne zaman oruçluyuz 202? İlk sahur ne zaman, saat kaçta? Sahura hangi gün kalkılacak? İşte Ramazan ayı il il imsak (sahur) ve iftar saatleri!