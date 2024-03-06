Sahura hangi gün kalkılacak? İlk sahur ne zaman, saat kaçta? NE ZAMAN ORUÇLUYUZ 2024? Ramazan ayı İL İL İMSAK (SAHUR) ve İFTAR saatleri DİYANET!

Her yıl milyonlarca Müslümanın sabırsızlıkla beklediği Ramazan Ayı, bu yıl Mart ayında başlayacak. İslam dininin beş temel şartından biri olan oruç ibadeti, bu kutsal ayda yerine getirilen en önemli ibadetlerden biridir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, vatandaşlar imsak ve iftar saatlerini merak ediyor. 2024 yılının Ramazan Ayı, Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlar için maneviyat dolu günlerin başlangıcı olacak. 81 ilde yaşayanlar için haberimizde il il imsak ve iftar saatlerine yer verdik. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Peki ne zaman oruçluyuz 202? İlk sahur ne zaman, saat kaçta? Sahura hangi gün kalkılacak? İşte Ramazan ayı il il imsak (sahur) ve iftar saatleri!
RAMAZAN AYI İL İL İMSAK (SAHUR) VE İFTAR SAATLERİ DİYANET! Ramazan Ayı, İslam alemi için manevi bir arınma, sabır ve dayanışma ayıdır. Bu ay içerisinde Müslümanlar, tan yerinin ağarmasıyla başlayan imsak vaktinden, güneşin batışına kadar süren iftar vaktine kadar oruç tutarlar. Oruç; yalnızca yeme, içme ve birtakım bedensel isteklerden kaçınmayı değil, aynı zamanda kötü söz, davranış ve düşüncelerden de uzak durmayı gerektirir. Peki ilk oruç ne zaman tutulacak? Sahura hangi gün kalkılacak? İşte 2024 Ramazan ayı imsak ve aftar vakitleri...
Ramazan ayı bu yıl 11 Mart tarihinde başlayacak. İlk sahura 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.
Ramazan Ayı boyunca, Türkiye'nin 81 ilinde yaşayan vatandaşlar için imsak ve iftar vakitleri farklılık gösterecek. İmsak, sabah namazının vaktinden önceki süredir ve oruç tutacak kişilerin sahur yemeğini tamamlaması gereken son zamandır. İftar ise, akşam namazının vaktiyle başlar ve orucun açılmasını ifade eder.