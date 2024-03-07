Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur'un kaza anında kullandığı Porsche’nin ve ATV’nin son hali görüntülendi

O esnada Timur C. (17) yönetimindeki 34 EGG 06 plakalı Porsche marka lüks araç, yol kenarında bekleyen ATV motora çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle ATV motor sulama kanalına düşmüş, ATV motorun altında kalan Oğuz Murat Acı ise yaralanmıştı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Acı ambulans ile hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan genç adam hayatını kaybetmişti.

