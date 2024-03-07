Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur'un kaza anında kullandığı Porsche’nin ve ATV’nin son hali görüntülendi

Türkiye, Eyüpsultan'da meydana gelen ölümlü kazayı konuşuyor. Yazar Eylem Tok ve estetisyen Bülent Cihantimur'un oğlu Timur Cihantimur, geçtiğimiz Cuma günü 5 kişiye çarpmış 1 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Olay yerinden kaçan Timur Cihantimur kazadan sonra annesiyle Mısır'a kaçmıştı. Haklarında kırmızı bülten çıkarılırken kaza yapan Porsche'nin ve ATV'nin son hali kazanın boyutunu gözler önüne serdi.
Eyüpultan Davutpaşa Caddesi üzerinde geçtiğimiz Cuma günü saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, cadde üzerinde Belgrad Ormanı yönüne ATV motorla giden Oğuz Murat Acı (29), aracının arızalanması üzerine yol kenarına çekerek arızayı gidermeye çalışmıştı.
O esnada Timur C. (17) yönetimindeki 34 EGG 06 plakalı Porsche marka lüks araç, yol kenarında bekleyen ATV motora çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle ATV motor sulama kanalına düşmüş, ATV motorun altında kalan Oğuz Murat Acı ise yaralanmıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Acı ambulans ile hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan genç adam hayatını kaybetmişti.