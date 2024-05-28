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PKK'lı Murat Karayılan çırpınıyor! "Operasyonlar kapsamlaşacak" deyip çaresizliği kabullendi: "Türkiye her tepeye hakim, sürekli vuruyor"

PKK elebaşı Murat Karayılan, hazırlıkları süren askeri harekat öncesi saklandığı inden çaresizliğini dile getirdi. "Metina'ya ve Hakurk'a operasyonlar kapsamlaşacak" diyerek son çırpınışı kabul eden Kandil'in 'Karayılan'ı "Türkiye tank, top, drone ve uçakla sürekli olarak vuruyor" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın Bağdat çıkarmasında Irak'la imzalanan güvenlik zaptı ve Irak ordusunun sınır hattına asker konuşlandırmasıyla panikleyen teröristbaşı, Türkiye'nin hakim olan her araziye yerleştiğini söyledi.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 11:25 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 12:04
PKK’lı Murat Karayılan çırpınıyor! Operasyonlar kapsamlaşacak deyip çaresizliği kabullendi: Türkiye her tepeye hakim, sürekli vuruyor 1

Türkiye 'teröristan' hayalleri kuranların hevesini kursağında bırakacak.

PKK’lı Murat Karayılan çırpınıyor! Operasyonlar kapsamlaşacak deyip çaresizliği kabullendi: Türkiye her tepeye hakim, sürekli vuruyor 2

Planlanan askeri harekat öncesi Kandil'i korku dağları sardı.

PKK’lı Murat Karayılan çırpınıyor! Operasyonlar kapsamlaşacak deyip çaresizliği kabullendi: Türkiye her tepeye hakim, sürekli vuruyor 3

Durum öyle bir vaziyet aldı ki her hafta bir PKK elebaşı sıraya girip duyduğu endişeyi dile getirir oldu.

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