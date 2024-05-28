PKK'lı Murat Karayılan çırpınıyor! "Operasyonlar kapsamlaşacak" deyip çaresizliği kabullendi: "Türkiye her tepeye hakim, sürekli vuruyor"
PKK elebaşı Murat Karayılan, hazırlıkları süren askeri harekat öncesi saklandığı inden çaresizliğini dile getirdi. "Metina'ya ve Hakurk'a operasyonlar kapsamlaşacak" diyerek son çırpınışı kabul eden Kandil'in 'Karayılan'ı "Türkiye tank, top, drone ve uçakla sürekli olarak vuruyor" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın Bağdat çıkarmasında Irak'la imzalanan güvenlik zaptı ve Irak ordusunun sınır hattına asker konuşlandırmasıyla panikleyen teröristbaşı, Türkiye'nin hakim olan her araziye yerleştiğini söyledi.