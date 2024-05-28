CHP’de bir taciz daha örtbas edildi! CHP kadın kolları yöneticisi Özlem Sevgili yaşadığı dehşeti anlattı: Odasında beni öpmeye çalıştı ‘seçim var sus’ dediler
CHP'deki taciz ve tecavüz skandallarının ardı arkası kesilmiyor. CHP Kadın Kolları yöneticisi Özlem Sevgili, Ankara Altındağ İlçe Başkanı Ali Ergin'in kendisini taciz ettiğini söyledi. Yaşadığı kabusu anlatan Sevgili, genel merkezin kendisini 'seçim var' diyerek susturduğunu açıkladı. İşte CHP'deki taciz skandalının detayları...
Sabah'a konuşan Sevgili; 6 Mayıs'ta istifa eden Ergin'in iş verme bahanesiyle birçok kadını ve kendisini taciz ettiğini belirterek konuyu CHP yönetimine taşıdığını ancak somut bir adım olmadığını, yalnızca Ergin'in istifa ettiğini anlattı.