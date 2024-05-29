Fatih'in rüyası Hz. Muhammed'in vaadi! İstanbul'un fethinin 571. yılı! Başkan Erdoğan'dan özel mesaj

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Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

Dünya tarihinin ve tarihimizin muhteşem zaferlerinden biri olan İstanbul'un Fethi'nin 571. yıl dönümünü kutluyorum.

Fethin ruhunu anlamak için, bu mübarek zaferin nasıl kazanıldığını iyi bilmek gerekiyor. Askeri dehası, kahraman ordumuzun azim ve kararlılığı ile aziz milletimizin bir kıtaya kök salmasına vesile olan fethin ardından, büyük devlet adamı Fatih Sultan Mehmet'in hoşgörü ve adaletli yönetimiyle İstanbul, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşadığı bir merkez olmuştur.