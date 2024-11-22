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Narin Güran'ın avucunda bulunan saç teli kime ait? Narin katiliyle boğuştu mu? Otopsi sonucu ortaya çıktı

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninden alınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderilen numunelere ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Raporda; Narin'in sol avuç içinde saç teli bulunduğu öğrenildi. Peki, bulunan saç telinin kime ait olduğu belli oldu mu? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :22 Kasım 2024 , 06:51 Güncelleme Tarihi :22 Kasım 2024 , 07:00
Narin Güran’ın avucunda bulunan saç teli kime ait? Narin katiliyle boğuştu mu? Otopsi sonucu ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içinde, üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış şekilde cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Narin Güran’ın avucunda bulunan saç teli kime ait? Narin katiliyle boğuştu mu? Otopsi sonucu ortaya çıktı

Narin Güran'ın otopsi raporundan şaşırtıcı detaylar ortaya çıktığı bilgisine ulaşıldı.

Narin Güran’ın avucunda bulunan saç teli kime ait? Narin katiliyle boğuştu mu? Otopsi sonucu ortaya çıktı

BOYUN BÖLGESİNDE KIRIK VAR

İstanbul'da Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun hazırladığı en geniş raporda, Narin'in otopsisinin dış muayenede ağızda ve dudak içlerinde kanama, boynundaki yumuşak dokularda kanama olduğu belirtildi. İç muayenesinde boyun yumuşak dokularında kanama, bu bölgelerden alınan doku örneklerinde yapılan incelemede de yine kanama tespit edildiği anlatılan raporda, boyun bölgesindeki tiroid kıkırdakta kırık bulunduğu anlatıldı.

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