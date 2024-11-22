BOYUN BÖLGESİNDE KIRIK VAR

İstanbul'da Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun hazırladığı en geniş raporda, Narin'in otopsisinin dış muayenede ağızda ve dudak içlerinde kanama, boynundaki yumuşak dokularda kanama olduğu belirtildi. İç muayenesinde boyun yumuşak dokularında kanama, bu bölgelerden alınan doku örneklerinde yapılan incelemede de yine kanama tespit edildiği anlatılan raporda, boyun bölgesindeki tiroid kıkırdakta kırık bulunduğu anlatıldı.