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Uğur Dündar Dilara Gülatan'ın biyolojik babası mı çıktı? Duygu Nebioğlu'ndan flaş açıklama: Ölümle tehdit edildim

Gazeteci Uğur Dündar'ın kızı olduğunu iddia eden Dilara Gülatan'ın açtığı babalık davası karara bağlandı. Mahkemenin DNA testlerinin sonuçlarına dayanarak davayı reddettiği öğrenildi. Dündar, kararı sosyal medyadan duyurdu. Ancak Dilara Gülatan'ın avukatı, dün davalarını İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacaklarını açıkladı. Gülatan'a en büyük destek ise Babası Metin Akpınar ile hukuk mücadelesi devam eden Duygu Nebioğlu'dan geldi. Kendi davasına ilişkin konuşan Nebioğlu, ölümle tehdit edildiğini açıkladı. Dilara Gülatan da konuya ilişkin ilk kez konuştu.

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Giriş Tarihi :22 Kasım 2024 , 07:42 Güncelleme Tarihi :22 Kasım 2024 , 08:13
Uğur Dündar Dilara Gülatan’ın biyolojik babası mı çıktı? Duygu Nebioğlu’ndan flaş açıklama: Ölümle tehdit edildim

Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden Duygu ve Sevgi Nebioğlu adında iki kızının olduğunun ortaya çıkması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Uğur Dündar Dilara Gülatan’ın biyolojik babası mı çıktı? Duygu Nebioğlu’ndan flaş açıklama: Ölümle tehdit edildim

Bu konu gündemdeki yerini korurken, kızların anneleri Suphiye Orancı ve başka ünlü isimler hakkında ortaya atılan diğer iddialar ise olayı bambaşka bir boyuta götürmüştü. Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun annesinin toplamda dört çocuğu olduğunu ve hatta kardeşlerinden biri olan Dilara Gülatan'ın babasının da Uğur Dündar olduğunu söylemesi ağızları açık bırakmıştı.

Uğur Dündar Dilara Gülatan’ın biyolojik babası mı çıktı? Duygu Nebioğlu’ndan flaş açıklama: Ölümle tehdit edildim

"DNA TESTİ USULE GÖRE YAPILMADI"

Dündar'a babalık davası açan Dilara Gülatan hakkında mahkemenin kararını verdiği öğrenildi.Mahkeme, daha önce yapılan DNA testine istinaden davayı reddetti. Gülatan ve avukatları 2.5 yıldır devam eden süreci İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacaklarını belirtti. Gülatan'ın avukatlarınca yapılan açıklamada," DNA testi ve raporlama aşaması usule uygun yapılmamış ve hatalarla doludur. Bu durumda bizlere raporun gerçeği yansıtmadığını düşündürmektedir. Babalık davası niteliği gereği kamu düzenine ilişkin olduğundan kuşku ve duraksamaya neden olmaksızın soy bağının doğru olarak tespit edilmesi zorunludur" denildi.

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