Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden Duygu ve Sevgi Nebioğlu adında iki kızının olduğunun ortaya çıkması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Bu konu gündemdeki yerini korurken, kızların anneleri Suphiye Orancı ve başka ünlü isimler hakkında ortaya atılan diğer iddialar ise olayı bambaşka bir boyuta götürmüştü. Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun annesinin toplamda dört çocuğu olduğunu ve hatta kardeşlerinden biri olan Dilara Gülatan'ın babasının da Uğur Dündar olduğunu söylemesi ağızları açık bırakmıştı.