İstanbul’da kuvvetli yağış! Meteoroloji üst üste uyarmıştı! Trafik felç yollar sel! Lodos ne kadar sürecek?

İstanbul 'da aniden gündüz geceye döndü. Sağanak yağış öncesinde şehrin üzerine kara bulutlar çöktü.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar öğlen saatlerinde yerini yağmura bıraktı. Sağanak yağıştan önce şehrin üzerine çöken kara bulurlar gündüzü geceye çevirirken yağmur bulutlarının gelişi anbean görüntülendi.