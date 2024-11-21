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İstanbul'da kuvvetli yağış! Meteoroloji üst üste uyarmıştı! Trafik felç yollar sel! Lodos ne kadar sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir uyardığı İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren lodos ve kuvvetli yağış etkili oluyor. Öğleden sonra hızını artıran yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanırken yolların su içinde kalması vatandaşları zor durumda bıraktı. Öte yandan Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, Cumartesi gününe dikkat çekti. Peki lodos ne kadar sürecek? Bugün hava nasıl? İşte il il hava durumu

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 15:27 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 15:47
İstanbul’da kuvvetli yağış! Meteoroloji üst üste uyarmıştı! Trafik felç yollar sel! Lodos ne kadar sürecek?

İstanbul'da aniden gündüz geceye döndü. Sağanak yağış öncesinde şehrin üzerine kara bulutlar çöktü.

İstanbul’da kuvvetli yağış! Meteoroloji üst üste uyarmıştı! Trafik felç yollar sel! Lodos ne kadar sürecek?

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar öğlen saatlerinde yerini yağmura bıraktı. Sağanak yağıştan önce şehrin üzerine çöken kara bulurlar gündüzü geceye çevirirken yağmur bulutlarının gelişi anbean görüntülendi.

İstanbul’da kuvvetli yağış! Meteoroloji üst üste uyarmıştı! Trafik felç yollar sel! Lodos ne kadar sürecek?

İstanbul'da etkili olan lodosun ardından sağanak yağış başladı. Fatih'te aniden bastıran yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı, Bayrampaşa'da ise rögar taştı.

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