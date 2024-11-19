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Bu delil sadece A Haber'de! Narin Güran'ın gömüldüğü dere kenarında kellik ilacı bulundu

Türkiye Narin Güran'ın katilini arıyor. 21 Ağustos'ta Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve itirafçı komşu Nevzat Bahtiyar tutuklu yargılanırken soruşturmada yeni bir delile ulaşıldı. Narin Güran'ın gömüldüğü dere kenarındaki delile A Haber ulaştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 01:08 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 01:44
Bu delil sadece A Haber’de! Narin Güran’ın gömüldüğü dere kenarında kellik ilacı bulundu

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Narin Güran cinayetinde A Haber ekranlarında Türkiye'nin gündemine oturacak yeni bilgiler paylaşılmaya devam ediyor.

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Narin Güran'ın katili kim? (Takvim.com.tr/ foto arşiv)Narin Güran'ın katili kim? (Takvim.com.tr/ foto arşiv)

Diyarbakır, Bağlar'ın Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşıldı.

Narin Güran'ın katili kim? (Takvim.com.tr/ foto arşiv)Narin Güran'ın katili kim? (Takvim.com.tr/ foto arşiv)

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Narin'in tutuklu amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ailenin komşusu Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğu devam ederken A Haber ekranlarında cinayeti aydınlatacak yeni bir delil ortaya çıktı.

Narin Güran cinayetinde yeni delil. (A HABER/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)Narin Güran cinayetinde yeni delil. (A HABER/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)

Narin Güran'ın cesedinin gömüldüğü dere kenarında kellik ilacı bulundu.

Narin cinayetindeki bu görüntüler sadece A Haber'de

Narin Güran cinayetinde yeni delil. (A HABER/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)Narin Güran cinayetinde yeni delil. (A HABER/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)

Bulunan kellik ilacının erkekler için üretilmiş saç güçlendirici bir takviye olduğu ortaya çıktı.

Amca Salim Güran. (A HABER/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)Amca Salim Güran. (A HABER/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)

Amca Salim Güran'ın eski ve yeni fotoğrafları karşılaştırıldığında, eskiden kel olduğu ve sonrasında saç ektirdiği görüldü.

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