Narin Güran cinayetinde A Haber ekranlarında Türkiye'nin gündemine oturacak yeni bilgiler paylaşılmaya devam ediyor.

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Narin Güran'ın katili kim? (Takvim.com.tr/ foto arşiv)

Diyarbakır, Bağlar'ın Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşıldı.

Narin Güran'ın katili kim? (Takvim.com.tr/ foto arşiv)

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Narin'in tutuklu amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ailenin komşusu Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğu devam ederken A Haber ekranlarında cinayeti aydınlatacak yeni bir delil ortaya çıktı.

Narin Güran cinayetinde yeni delil. (A HABER/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)

Narin Güran'ın cesedinin gömüldüğü dere kenarında kellik ilacı bulundu.

Narin Güran cinayetinde yeni delil. (A HABER/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)

Bulunan kellik ilacının erkekler için üretilmiş saç güçlendirici bir takviye olduğu ortaya çıktı.

Amca Salim Güran. (A HABER/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)

Amca Salim Güran'ın eski ve yeni fotoğrafları karşılaştırıldığında, eskiden kel olduğu ve sonrasında saç ektirdiği görüldü.