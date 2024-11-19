Narin Güran cinayetinde A Haber ekranlarında Türkiye'nin gündemine oturacak yeni bilgiler paylaşılmaya devam ediyor.
Diyarbakır, Bağlar'ın Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşıldı.
Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Narin'in tutuklu amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ailenin komşusu Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğu devam ederken A Haber ekranlarında cinayeti aydınlatacak yeni bir delil ortaya çıktı.
Narin Güran'ın cesedinin gömüldüğü dere kenarında kellik ilacı bulundu.
Bulunan kellik ilacının erkekler için üretilmiş saç güçlendirici bir takviye olduğu ortaya çıktı.
Amca Salim Güran'ın eski ve yeni fotoğrafları karşılaştırıldığında, eskiden kel olduğu ve sonrasında saç ektirdiği görüldü.