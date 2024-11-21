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Narin Güran davasında Dara bölgesi görüntüleri incelenecek | Salim Güran'ın yeni kayıtları ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran davasında Dara bölgesine (Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bilal Dicle Gözetleme Noktası) ait görüntüler Ulusal Kriminal Büro tarafından incelenerek bilirkişi raporu hazırlanacak. Mahkeme tarafından hazırlanan teslim tutanağında dikkat çeken ifadeler yer aldı. Tutanakta, "Sanık Bahtiyar'ın aşamalardaki beyanları dikkate alınarak Arif Güran'ın evine gidip gitmediği, evden çıkıp çıkmadığı, kendi evine ya da ahırına bir şey taşıyarak gidip gitmediği, ahırına ya da evine girip girmediği, daha sonra kırmızı renkli bir araba ile kendi evinden ya da ahırından ayrılıp ayrılmadığı hususlarının incelenmesi, bu hususların ya da başkaca hususların tespiti halinde özellikle saat diliminin belirtilmesi" talep edildi. Öte yandan tutuklu amca Salim Güran'ın, Tavşantepe Köyü'nde kaydedilen yeni görüntüleri ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 20:23 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 20:40
Narin Güran davasında Dara bölgesi görüntüleri incelenecek | Salim Güran’ın yeni kayıtları ortaya çıktı

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Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran davasında yeni bir gelişme daha yaşandı.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada, Dara bölgesine (Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bilal Dicle Gözetleme Noktası) ait görüntüler Ulusal Kriminal Büro tarafından incelenerek bilirkişi raporu hazırlanacak.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince alınan ara kararda, dava dosyasına eklenen Dara bölgesine ait görüntüler üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilerek, resen Ulusal Kriminal Büro bilirkişi olarak seçildi.

Diyarbakır'a gelen Ulusal Kriminal Büro'da görevli bilirkişiye usulüne uygun yemin ettirildikten sonra bölgeye ait görüntüler flaş bellek üzerinden teslim edildi.

Mahkeme tarafından hazırlanan teslim tutanağında, dosyanın eklerine ilişkin, şunlar yer aldı:

"Dosya ekinde Dara-2 askeri üs kamerasına ait görüntüler (söz konusu görüntülerde yer alan saatin normal zaman dilimine göre yaklaşık 6 dakika 45 saniye ileride olduğu), dosya ekinde yer alan kamera çıktısında sanıklar ve maktulün evinin neresi olduğunun işaretlendiği, sanık Nevzat Bahtiyar'a ait ifadelerin bir örneğinin ve soruşturma aşamasında alınan daraltılmış baz verilerinin eklendiği, söz konusu verilerde sanıkların iddia edilen suç saatinde nerede olduklarının belirtildiği ve okul kamerasında Narin'in ne zaman geçtiğinin gösterildiği (söz konusu görüntülerde okul saatinin normal zaman dilimine göre yaklaşık 4 dakika ileride olduğu)."

Ayrıca, tutanakta mahkemenin kurum tarafından araştırılması istenen konular da yer aldı.

Tutanakta, şunlar kaydedildi:

"Maktul Narin'in okul kamerasında görüldükten sonra kendi evinin bulunduğu patikaya doğru yol aldığı bilinmekle, Arif Güran'ın evine veya ahırına gidip gitmediği ya da patika yolu üzerinde bulunan sanık Nevzat Bahtiyar'ın evine doğru gidip gitmediği veya sanık Bahtiyar'ın patika yol üzerinde Narin'i karşılayıp karşılamadığı hususlarının araştırılması, inceleme yapılırken Narin'in en son okul kamerasına yansıyan görüntüsünde siyah kıyafetli olduğunun anlaşılması karşısında özellikle siyah kıyafetli bir kız çocuğunun tespit edilip edilemediğinin dikkatlice incelenmesi, ayrıca inceleme yapılırken güncel saat olan 15.10 ile 15.30 arasının değerlendirilmesi istenilmektedir."

Tutanakta, "sanık Bahtiyar'ın aşamalardaki beyanları dikkate alınarak Arif Güran'ın evine gidip gitmediği, evden çıkıp çıkmadığı, kendi evine ya da ahırına bir şey taşıyarak gidip gitmediği, ahırına ya da evine girip girmediği, daha sonra kırmızı renkli bir araba ile kendi evinden ya da ahırından ayrılıp ayrılmadığı hususlarının incelenmesi, bu hususların ya da başkaca hususların tespiti halinde özellikle saat diliminin belirtilmesi" talep edildi.

Dara bölgesine (Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bilal Dicle Gözetleme Noktası) ait görüntüleri (Takvim.com.tr /Arşiv)Dara bölgesine (Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bilal Dicle Gözetleme Noktası) ait görüntüleri (Takvim.com.tr /Arşiv)

Olay yeri olarak iddia edilen yerlerin özellikle incelenerek, kırmızı ve beyaz renkli bir arabanın tespit edilip edilmediği, arabaların bir araya gelip gelmediği ya da peşi sıra hareket edip etmediklerinin incelenmesinin istendiği tutanakta, şunlara yer verildi:

"Bu hususların tespiti halinde saat diliminin ne olduğu, araçların nerede bir araya geldikleri, birlikte ya da ayrı ayrı hangi yöne ya da hangi istikamete hareket ettiklerini belirtilmelidir. Olay yeri olarak iddia edilen Arif Güran'ın evinde veya ahırında bir insan hareketliliğinin olup olmadığı, ev, ahır veya evin etrafında yer alan bahçelere giriş çıkış yapan insanların bulunup bulunmadığı, bu alanlara herhangi bir arabanın gelip gelmediğini tespit edilerek belirtilmelidir. Bu hususların ayrı ayrı değerlendirilerek ayrıntılı bilirkişi raporun hazırlanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

Narin cinayetinde yeni ifşa! HTS: Amca Salim gece derede!

Öte yandan tutuklu amca Salim Güran'ın, Tavşantepe Köyü'nde kaydedilen yeni görüntüleri ortaya çıktı. Okul kamerasına yansıyan görüntülerde; saat 18.59'da Salim Güran'ın Narin'in DNA'sının çıktığı araçla hızla okulun önünden geçtiği gözleniyor.

SABAH Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, o görüntüleri A haber'de yorumladı. Karaman, "Tarih ve nokta önemli. Burası Narin'i görüntüleyen okulun kamerası. Aynı kamera bu kez Salim'in tarladan dönüşünü kaydediyor. Bu görüntüler neden önemli. Çünkü bu araçtan Narin'in DNA'sı çıktı" İfadelerini kullandı.

Salim Güran'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı (A Haber/Ekran görüntüsü)Salim Güran'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı (A Haber/Ekran görüntüsü)

Ayrıca Salim Güran olay gecesi aynı araçla; Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu Eğertutmaz Deresi'ne gitmişti.

NARİN GÜRAN KAYBOLDUKTAN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNMUŞTU
Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Salim, Yüksel ve Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti.

DAVA 23 ARALIK'A ERTELENMİŞTİ
Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım'da başlanmış, 3 gün süren ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilen duruşma 26 Aralık'a ertelenmişti.

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