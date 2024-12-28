Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesine bağlı olan Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam ediliyor.
7 Kasım'da başlayan yargılamada, 3 gün süren ilk duruşma, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek 26 Aralık'a ertelendi. İlk duruşmanın ardından cumhuriyet savcısı hazırladığı 14 sayfalık mütalaayı celse arasında mahkemeye sundu.
Mahkeme, davanın ikinci duruşmasına amca Erhan Güran ve çoban Ahmet Akgün'ün zorla getirilmesine, amca Salim Güran'ın işçisi tutuklu 15 yaşındaki şüpheli Ramazan Atasoy'un ise cezaevinden celbine karar verdi. 26 Aralık'ta gerçekleştilen 2. duruşmada Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy'un çelişkili ifadeleri dikkat çekti. Mahkeme başkanı Erhan Güran'a "Bir şeyler gizliyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. 2. duruşmanın 2. gününde amca Salim Güran, Nevzat Bahtiyar ve Enes Güran savunma yaptı.
AVUKATIN SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ
2. duruşmanın 3. gününde Enes Güran'ın avukatı Mustafa Demir'in sözleri dikkat çekti.
O GÖRÜNTÜLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI
Demir, köylülerin ve ailesinin 21 Ağustos'ta Narin'i aramaya başladığı saatlerde, okulun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere ilişkin açıklamada bulundu.
KENDİNİ YERE ATMIŞTI
Görüntülerde, saat 20.02'den itibaren okul civarında bir kalabalık oluştuğu, kalabalık dağıldıktan sonra okulun yan tarafındaki tarlalardan gelerek saat 20.37'de kamera açısına giren 16-17 yaşlarındaki 2 erkek çocuktan birinin Narin bulunamadığı için iki elini dizine vurarak, kendini yere attığı görülmüştü.
Bir süre sonra görüntülerdeki diğer çocuğun, onu kolundan tutup kaldırdıktan sonra, beraber caminin olduğu yöne doğru gittikleri gözlemlenmişti.
GÖRÜNTÜDEKİ KİŞİ ENES ÇIKTI
Bu kişinin kimliği merak konusu olmuştu. Bu görüntüdeki kişinin Enes olduğu ortaya çıktı.
Enes Güran'ın avukatı Mustafa Demir, duruşmada görüntülere ilişkin şunları söyledi:
"Dün bir görüntü izlettirdik. Kardeşini arıyor, bulamıyor, dizlerini dövüyordu. Ağabeyi olduğu için kendisini sorumlu hissetmiş, tepkisini dizine vurarak gösteriyor"