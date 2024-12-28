KENDİNİ YERE ATMIŞTI Görüntülerde, saat 20.02'den itibaren okul civarında bir kalabalık oluştuğu, kalabalık dağıldıktan sonra okulun yan tarafındaki tarlalardan gelerek saat 20.37'de kamera açısına giren 16-17 yaşlarındaki 2 erkek çocuktan birinin Narin bulunamadığı için iki elini dizine vurarak, kendini yere attığı görülmüştü.

Bir süre sonra görüntülerdeki diğer çocuğun, onu kolundan tutup kaldırdıktan sonra, beraber caminin olduğu yöne doğru gittikleri gözlemlenmişti.

GÖRÜNTÜDEKİ KİŞİ ENES ÇIKTI

Bu kişinin kimliği merak konusu olmuştu. Bu görüntüdeki kişinin Enes olduğu ortaya çıktı.