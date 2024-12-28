Kanlı Esad rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, ülkelerine dönmeye başladı.
UZMANLAR 2 FAKTÖRE İŞARET ETTİ
Bu durumun emlak sektörüne yansımaları oldu. İstanbul'da son günlerde kiralık ev sayısında artış olduğu gözlemlendi. Uzmanlar bu durumun iki nedeni olduğuna işaret etti. Bu nedenlerinden ilki Suriyelilerin gitmeye başlaması, bir diğeri ise gayrimenkul piyasasında ev satışlarının yükselmesi.
25 BİNLİK EV 19 BİNE KİRAYA VERİLİYOR
İstanbul Emlakçılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Metin Biçkioğlu, daha önce Suriyeli bir kişinin oturduğu bir binayı örnek göstererek, "Burada bir Suriyeli oturuyordu. Kirası 25 bin TL bandındaydı. Şu an 21 bin TL kira ile ilana koyduk. Bugün 19 bin - 20 bin TL verdikleri takdirde yine de biz vereceğiz kiraya" dedi.
"VALİZİNİ ALIP GİTTİLER"
Biçkioğlu "15-20 günden beri 4-5 tane kiracım, Suriyeli oturmaktaydı, valizini alıp gittiler. Şu anda elimde 5-6 tane Suriyelilerin boşalttığı daireler var" şeklinde konuştu.
Fatih İskenderpaşa'da, Suriyelilerin yoğunlukla yaşadığı bölgede ve tam da iki apartmanın olduğu yerde o gidişatın önemli göstergelerinden birinin olduğu belirtildi. Bir dükkanın boşaltıldığı, karşısındaki apartmanın en altındaki dükkanın da boşaltıldığı ve onun iki üstündeki dairenin de boş olduğu görüldü. Bu üç yerde de Suriyeliler yaşamaktaydı.
4 İLÇEYE DİKKAT ÇEKTİ
Biçkioğlu, 3 oda bir salon, daha önce kirası 25 bin TL bandında olan bir daireyi örnek gösterip "Şu anda 18 bin TL. Bu arkadaşımız dekorasyon, iç dekorasyon işleri yapıyordu, marangoz vesaire seramik gibi" dedi. Suriyelilerin dönüşü arttıkça, emlakçılara göre kiralık ev sayısı da giderek artacak. Biçkioğlu "Fatih, Esenyurt, Bağcılar ve Esenler daha yoğunlukta. En çok Suriyelilerin yaşadığı bölge, başta Fatih olmak üzere" ifadelerini kullandı.
"FİYATLARINI YÜZDE 10-15 DÜŞÜRMEMİZE RAĞMEN BOŞ OLARAK BEKLEMEKTE"
Kiralık evlerin artışındaki tek sebebin Suriyelilerin gitmeye başlaması olmadığına dikkat çeken uzman isim, gayrimenkul piyasasındaki ev satışlarına da vurgu yaptı.
Kasım ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 61 daha fazla ev satıldığı ortaya çıkmıştı. Bu da kiralık evlere olan talebin düşmesinin nedenlerinden biri. Biçkioğlu "Fiyatlarını da yüzde 10-15 gibi düşürmemize rağmen boş olarak beklemekte" dedi.