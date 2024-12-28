Kanlı Esad rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, ülkelerine dönmeye başladı.

UZMANLAR 2 FAKTÖRE İŞARET ETTİ Bu durumun emlak sektörüne yansımaları oldu. İstanbul'da son günlerde kiralık ev sayısında artış olduğu gözlemlendi. Uzmanlar bu durumun iki nedeni olduğuna işaret etti. Bu nedenlerinden ilki Suriyelilerin gitmeye başlaması, bir diğeri ise gayrimenkul piyasasında ev satışlarının yükselmesi.

25 BİNLİK EV 19 BİNE KİRAYA VERİLİYOR İstanbul Emlakçılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Metin Biçkioğlu, daha önce Suriyeli bir kişinin oturduğu bir binayı örnek göstererek, "Burada bir Suriyeli oturuyordu. Kirası 25 bin TL bandındaydı. Şu an 21 bin TL kira ile ilana koyduk. Bugün 19 bin - 20 bin TL verdikleri takdirde yine de biz vereceğiz kiraya" dedi.

"VALİZİNİ ALIP GİTTİLER" Biçkioğlu "15-20 günden beri 4-5 tane kiracım, Suriyeli oturmaktaydı, valizini alıp gittiler. Şu anda elimde 5-6 tane Suriyelilerin boşalttığı daireler var" şeklinde konuştu.