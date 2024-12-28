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Vahşi hayvanlar kolilerle gönderiliyor! Telefonda açık açık pazarlık etti! Karanlık rota deşifre oldu

Son zamanlarda egzotik ve nesli tükenmekte olan hayvanların kolilere konarak satıldığı haberleri gündeme gelmeye başladı. Emniyet güçleri, sıkı tedbirler alsa da hayvanlar üzerinden kazanç elde eden kişiler her türlü yola başvuruyor. Peki, açık açık telefon üzerinden bu kirli pazarlığı yapan kişiler, kolilerin içerisinde taşınan bu hayvanları nereye götürülüyorlar? Uzman isimler yanıtladı. İşte Afrika'dan Avrupa'ya uzanan karanlık rota...

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Giriş Tarihi :28 Aralık 2024 , 15:22 Güncelleme Tarihi :28 Aralık 2024 , 15:33
Vahşi hayvanlar kolilerle gönderiliyor! Telefonda açık açık pazarlık etti! Karanlık rota deşifre oldu

Geçen aylarda 10 bin doğumda bir rastlanabilen bir tür olan albino Bengal kaplanı yavrusu yakalandı. Daha sonra ise İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmek üzere olan goril yavrusu bulundu.

Vahşi hayvanlar kolilerle gönderiliyor! Telefonda açık açık pazarlık etti! Karanlık rota deşifre oldu

Bu haberlerin gündemdeki yerini korurken, bir haber de Antalya'dan geldi.

Vahşi hayvanlar kolilerle gönderiliyor! Telefonda açık açık pazarlık etti! Karanlık rota deşifre oldu

Antalya'da şehirlerarası otobüs terminalinde bir kolinin içerisinde "Rhesus" türü maymun yavrusu tespit edildi.

Vahşi hayvanlar kolilerle gönderiliyor! Telefonda açık açık pazarlık etti! Karanlık rota deşifre oldu

453 HAYVAN YAKALANDI
2023 yılında kimi kamyonlarda, kimi uçaklarda kaçak yollardan tam 453 hayvanın yakalandığı bilgisine ulaşıldı.

Vahşi hayvanlar kolilerle gönderiliyor! Telefonda açık açık pazarlık etti! Karanlık rota deşifre oldu

"KİŞİSEL ZEVK İÇİN ALIYORLAR"
Uzman Veteriner Hekim Zeynep Demirtaş, bu hayvanların daha çok kişisel zevkler için avlanıp evlerde tutulduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:
Kolilerin içerisinde taşınıyorlar. Bu karanlık ortamlarda stres faktörleri, hastalık yayılmaları oluyor. Benim bir maymunum var, gorilim var evimde bunum da var dercesine Türkiye'yi sadece bir yol olarak kullanıyorlar.

Vahşi hayvanlar kolilerle gönderiliyor! Telefonda açık açık pazarlık etti! Karanlık rota deşifre oldu

ÇEŞİTLİ AMAÇLARLA KULLANILIYOR

Emekli Emniyet Mensubu İsa Altun ise; "Ticarete konu olması tamamen suçtur ve cezası vardır" dedi. Altun, hayvanların ilaç, mücevher, süs eşyası ya da tüketimde kullanıldığına dikkat çekti.
Altun, "Bir takım deneylerin gerçekleştirildiği ya da aşıların yapıldığı şeklinde bildirimler de var. "şeklinde konuştu.

Vahşi hayvanlar kolilerle gönderiliyor! Telefonda açık açık pazarlık etti! Karanlık rota deşifre oldu

MAYMUN KORNEASI İNSANA YAKIN

Hayvanların bu amaçla kullanılmasının yasak olduğunu söyleyen Demirtaş ise; "Deney amaçlı gizli şekilde kullanıyorlar. Çünkü maymunların korneaları insanların kornealarına çok yakın." dedi. Demirtaş, hayvanların eğlence sektöründe de kullanıldığını söyledi.

Vahşi hayvanlar kolilerle gönderiliyor! Telefonda açık açık pazarlık etti! Karanlık rota deşifre oldu

UZMANLAR ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE İŞARET ETTİ
Uzman isimler özellikle organize suç örgütlerinin canlılar üzerinden ticaret yaptığını da ifade etti.
Altun, oluşturulan küresel rotaya vurgu yaptı. Altun, "Afrika'dan Asya'ya, Asya'dan Avrupa'ya ve Avrupa'dan Amerika'ya kadar büyük bir ticaret ağı mevcut" şeklinde konuştu.

Vahşi hayvanlar kolilerle gönderiliyor! Telefonda açık açık pazarlık etti! Karanlık rota deşifre oldu

AVRUPA'YA GİDİYORLAR

Özellikle Kongo ve Uganda da bulunan bu türlerin İngiltere ve Fransa gibi Avrupa ülkelerine gittikleri tespit edildi.

Vahşi hayvanlar kolilerle gönderiliyor! Telefonda açık açık pazarlık etti! Karanlık rota deşifre oldu

Emniyet güçleri kirli ticarete ilişkin sıkı tedbirler alsa da hayvanlar üzerinden kazanç elde eden kişilerin her türlü yola başvurduğu görüldü.

Vahşi hayvanlar kolilerle gönderiliyor! Telefonda açık açık pazarlık etti! Karanlık rota deşifre oldu

PAZARLIK ANLARI KAYDEDİLDİ
Hayvanları internet üzerinden satan kişilere ulaşıldığında açık bir şekilde telefondan pazarlık yaptıkları görüldü.
Baykuş satan kişi telefonda şu ifadeleri kullandı:
4 aylık 1500 TL fiyatı var. 2-4 bin lira civarı bir şeyler düşünüyorduk. Otobüsle gönderirken güvercin diye geliyor size. Karton kutunun içinde.