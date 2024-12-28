Geçen aylarda 10 bin doğumda bir rastlanabilen bir tür olan albino Bengal kaplanı yavrusu yakalandı. Daha sonra ise İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmek üzere olan goril yavrusu bulundu.

"KİŞİSEL ZEVK İÇİN ALIYORLAR"

Uzman Veteriner Hekim Zeynep Demirtaş, bu hayvanların daha çok kişisel zevkler için avlanıp evlerde tutulduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

Kolilerin içerisinde taşınıyorlar. Bu karanlık ortamlarda stres faktörleri, hastalık yayılmaları oluyor. Benim bir maymunum var, gorilim var evimde bunum da var dercesine Türkiye'yi sadece bir yol olarak kullanıyorlar.