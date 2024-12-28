Geçen aylarda 10 bin doğumda bir rastlanabilen bir tür olan albino Bengal kaplanı yavrusu yakalandı. Daha sonra ise İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmek üzere olan goril yavrusu bulundu.
Bu haberlerin gündemdeki yerini korurken, bir haber de Antalya'dan geldi.
Antalya'da şehirlerarası otobüs terminalinde bir kolinin içerisinde "Rhesus" türü maymun yavrusu tespit edildi.
453 HAYVAN YAKALANDI
2023 yılında kimi kamyonlarda, kimi uçaklarda kaçak yollardan tam 453 hayvanın yakalandığı bilgisine ulaşıldı.
"KİŞİSEL ZEVK İÇİN ALIYORLAR"
Uzman Veteriner Hekim Zeynep Demirtaş, bu hayvanların daha çok kişisel zevkler için avlanıp evlerde tutulduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:
Kolilerin içerisinde taşınıyorlar. Bu karanlık ortamlarda stres faktörleri, hastalık yayılmaları oluyor. Benim bir maymunum var, gorilim var evimde bunum da var dercesine Türkiye'yi sadece bir yol olarak kullanıyorlar.
ÇEŞİTLİ AMAÇLARLA KULLANILIYOR
Emekli Emniyet Mensubu İsa Altun ise; "Ticarete konu olması tamamen suçtur ve cezası vardır" dedi. Altun, hayvanların ilaç, mücevher, süs eşyası ya da tüketimde kullanıldığına dikkat çekti.
Altun, "Bir takım deneylerin gerçekleştirildiği ya da aşıların yapıldığı şeklinde bildirimler de var. "şeklinde konuştu.
MAYMUN KORNEASI İNSANA YAKIN
Hayvanların bu amaçla kullanılmasının yasak olduğunu söyleyen Demirtaş ise; "Deney amaçlı gizli şekilde kullanıyorlar. Çünkü maymunların korneaları insanların kornealarına çok yakın." dedi. Demirtaş, hayvanların eğlence sektöründe de kullanıldığını söyledi.
UZMANLAR ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE İŞARET ETTİ
Uzman isimler özellikle organize suç örgütlerinin canlılar üzerinden ticaret yaptığını da ifade etti.
Altun, oluşturulan küresel rotaya vurgu yaptı. Altun, "Afrika'dan Asya'ya, Asya'dan Avrupa'ya ve Avrupa'dan Amerika'ya kadar büyük bir ticaret ağı mevcut" şeklinde konuştu.
AVRUPA'YA GİDİYORLAR
Özellikle Kongo ve Uganda da bulunan bu türlerin İngiltere ve Fransa gibi Avrupa ülkelerine gittikleri tespit edildi.
Emniyet güçleri kirli ticarete ilişkin sıkı tedbirler alsa da hayvanlar üzerinden kazanç elde eden kişilerin her türlü yola başvurduğu görüldü.
PAZARLIK ANLARI KAYDEDİLDİ
Hayvanları internet üzerinden satan kişilere ulaşıldığında açık bir şekilde telefondan pazarlık yaptıkları görüldü.
Baykuş satan kişi telefonda şu ifadeleri kullandı:
4 aylık 1500 TL fiyatı var. 2-4 bin lira civarı bir şeyler düşünüyorduk. Otobüsle gönderirken güvercin diye geliyor size. Karton kutunun içinde.