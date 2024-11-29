Narin Güran'ın aranmaya başladığı anın görüntüleri ortaya çıktı!

Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Dava dosyasına, Narin kaybolduğu gün köylülerin ve ailesinin onu aramaya başladıkları anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de girdi. Görüntülerin birinde okul civarında bir kalabalık oluşup dağıldıktan sonra okulun yan tarafındaki tarlalardan gelerek kamera açısına giren 16-17 yaşlarındaki 2 erkek çocuktan birinin, iki elini dizine vurarak, kendini yere attığı görüldü.