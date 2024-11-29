Narin Güran’ın aranmaya başladığı anın görüntüleri ortaya çıktı! Ellerini dizlerine vurarak kendini yere attı

Diyarbakır'da Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.
NARİN GÜRAN OLAYINDA YENİ GÖRÜNTÜLER!
Narin Güran'ı gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar, 6 Kasım'da görülen duruşmalarda küçük kızın cansız bedenini Salim Güran'dan aldığını öne sürdü. Güran ailesi ise cinayeti Nevzat'ı suçladı. Mahkeme heyeti 3 gün süren ara kararını açıklayarak, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 26 Aralık'a erteledi. Duruşma günü beklenirken yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.
DAVA DOSYASINA GİRDİ
Köylülerin ve ailesinin 21 Ağustos'ta Narin'i aramaya başladığı saatlerde, okulun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri dava dosyasına girdi.
ELLERİNİ DİZLERİNE VURARAK KENDİNİ YERE ATTI
Görüntülerde, saat 20.02'den itibaren okul civarında bir kalabalık oluştuğu, kalabalık dağıldıktan sonra okulun yan tarafındaki tarlalardan gelerek saat 20.37'de kamera açısına giren 16-17 yaşlarındaki 2 erkek çocuktan birinin Narin bulunamadığı için iki elini dizine vurarak, kendini yere attığı görülüyor.
4 KRİTİK İSİM ŞÜPHELİ!
21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üstü 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu 12 şüpheliden 4'ü hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.
İddianamede, aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre; olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Davanın ilk duruşması, 7 Kasım'da 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 3 gün süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, ara kararını açıklayarak, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 26 Aralık'a erteledi.