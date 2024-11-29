Narin Güran’ın aranmaya başladığı anın görüntüleri ortaya çıktı! Ellerini dizlerine vurarak kendini yere attı

Diyarbakır'da Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

NARİN GÜRAN OLAYINDA YENİ GÖRÜNTÜLER! Narin Güran'ı gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar, 6 Kasım'da görülen duruşmalarda küçük kızın cansız bedenini Salim Güran'dan aldığını öne sürdü. Güran ailesi ise cinayeti Nevzat'ı suçladı. Mahkeme heyeti 3 gün süren ara kararını açıklayarak, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 26 Aralık'a erteledi. Duruşma günü beklenirken yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Narin Güran'ın aranmaya başladığı anın görüntüleri ortaya çıktı!

DAVA DOSYASINA GİRDİ Köylülerin ve ailesinin 21 Ağustos'ta Narin'i aramaya başladığı saatlerde, okulun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri dava dosyasına girdi.

ELLERİNİ DİZLERİNE VURARAK KENDİNİ YERE ATTI Görüntülerde, saat 20.02'den itibaren okul civarında bir kalabalık oluştuğu, kalabalık dağıldıktan sonra okulun yan tarafındaki tarlalardan gelerek saat 20.37'de kamera açısına giren 16-17 yaşlarındaki 2 erkek çocuktan birinin Narin bulunamadığı için iki elini dizine vurarak, kendini yere attığı görülüyor.