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Narin Güran cinayetinde hesap vakti | Davaya iki gün kala şoke eden bilgi! Narin'in arkadaşları son anlarını anlattı! Salim Güran için bir dizi önlem

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde 'katil kim sorusu?' yanıt aramaya devam ediyor. Minik kızın ölümü ile ilgili başta annesi olmak üzere en yakınları 7 Kasım Perşembe günü 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Kritik duruşma öncesinde amca Salim Güran'ın cezaevinde kaldığı odasının sağındaki ve solundaki odaların boşaltıldığı öğrenildi. Arkadaşlarının Narin hakkındaki sözleri ise gündem oldu. İşte Narin'in kaybolduğu tarih olan 21 Ağustos'tan bugüne yaşanan son gelişmeler...

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Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 14:49 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 15:05
Narin Güran cinayetinde hesap vakti | Davaya iki gün kala şoke eden bilgi! Narin’in arkadaşları son anlarını anlattı! Salim Güran için bir dizi önlem

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nde yaşayan Narin Güran, 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra dere kenarında bulundu. Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili davanın ilk duruşması 7 Kasım Perşembe günü 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. İşte o günden bugüne yaşanan tüm gelişmeler...

Narin Güran cinayetinde hesap vakti | Davaya iki gün kala şoke eden bilgi! Narin’in arkadaşları son anlarını anlattı! Salim Güran için bir dizi önlem

21 Ağustos tarihinde Narin Güran ve ailesi babası Arif Güran'ı düğün davetiyesi bırakmak üzere Batman'a yolcu etti. Babasını yolcu ettikten sonra Narin'in bir süre arkadaşlarıyla oyun oynadıktan sonra evine 200 metre mesafede yer alan Kur'an kursuna gittiği öğrenildi. En son saat 15:11'de kuzenleriyle birlikte okul kameralarına takılan Narin Güran'ın evine giden patikaya yöneldiği görüldü. Küçük kızdan o tarihten sonra bir daha haber alınamadı.

Narin Güran cinayetinde hesap vakti | Davaya iki gün kala şoke eden bilgi! Narin’in arkadaşları son anlarını anlattı! Salim Güran için bir dizi önlem

GÖRÜŞME ORTAYA ÇIKTI

Narin'in kaybolduğu günlerde jandarma ile birlikte köye gelen kadın psikolog ve pedagogların olay günü Kur'an kursundan birlikte çıktıkları Narin'in arkadaşlarıyla yaptığı görüşme ortaya çıktı. Görüntülerde Narin'in iki arkadaşıyla sanki oyun oynuyorlarmış gibi bir hava yaratarak sorular sordukları görüldü. Kadın görevliler,"Buradan nereye doğru gidiyordu Narin?" diye sordu. Narin arkadaşı, eliyle evini işaret etti. Kadın görevli, "Yani evine doğru gidiyordu" diyerek kendisini teyit etti.

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