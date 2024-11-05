21 Ağustos tarihinde Narin Güran ve ailesi babası Arif Güran'ı düğün davetiyesi bırakmak üzere Batman'a yolcu etti. Babasını yolcu ettikten sonra Narin'in bir süre arkadaşlarıyla oyun oynadıktan sonra evine 200 metre mesafede yer alan Kur'an kursuna gittiği öğrenildi. En son saat 15:11'de kuzenleriyle birlikte okul kameralarına takılan Narin Güran'ın evine giden patikaya yöneldiği görüldü. Küçük kızdan o tarihten sonra bir daha haber alınamadı.

GÖRÜŞME ORTAYA ÇIKTI

Narin'in kaybolduğu günlerde jandarma ile birlikte köye gelen kadın psikolog ve pedagogların olay günü Kur'an kursundan birlikte çıktıkları Narin'in arkadaşlarıyla yaptığı görüşme ortaya çıktı. Görüntülerde Narin'in iki arkadaşıyla sanki oyun oynuyorlarmış gibi bir hava yaratarak sorular sordukları görüldü. Kadın görevliler,"Buradan nereye doğru gidiyordu Narin?" diye sordu. Narin arkadaşı, eliyle evini işaret etti. Kadın görevli, "Yani evine doğru gidiyordu" diyerek kendisini teyit etti.