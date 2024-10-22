Türkiye, Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve geçtiğimiz aylarda cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelen haber ile sarsıldı. Olayla ilgili olarak Narin'in en yakınları olan annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran ve komşusu Nevzat Bahtiyar başta olmak üzere çok sayıda kişi tutuklandı.