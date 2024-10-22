Türkiye, Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve geçtiğimiz aylarda cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelen haber ile sarsıldı. Olayla ilgili olarak Narin'in en yakınları olan annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran ve komşusu Nevzat Bahtiyar başta olmak üzere çok sayıda kişi tutuklandı.
Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 şüpheli hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Başsavcılık tarafından hazırlanan ve 12 sayfadan oluşan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. İddianamede şikayetçi olarak Diyarbakır Barosu'nun yer aldığı aile üyelerinin şikayetçi olmadığı görüldü. İddianamede Narin annesinin Yüksel Güran, babasının ise Arif Güran olduğu belirtildi.