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Narin Güran cinayetinde yeni detay! 4 kişi aynı yerdeydi! Anneden Enes'i koruma çabası! O soru ele verdi

8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilişi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Narin'in cinayeti ile alakalı her gün yeni bir detay ortaya çıkarken, soruşturmada tutuklu 4 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianameye giren HTS kayıtlarında, amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın, 14.28 ile 15.27 saatleri arasında cinayet yerinde olduğu tespit edildi. Salim Güran'ın daha sonra cesedin bulunduğu yere gittiği de kamera kayıtlarında ortaya çıktı. Ağabey Enes'in Baran Güran'a sorduğu soru ve annenin oğlunu korumaya çalışması ise dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 09:38 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 10:28
Narin Güran cinayetinde yeni detay! 4 kişi aynı yerdeydi! Anneden Enes’i koruma çabası! O soru ele verdi
Narin Güran cinayetinde yeni detay! 4 kişi aynı yerdeydi! Anneden Enes’i koruma çabası! O soru ele verdi

Türkiye, Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve geçtiğimiz aylarda cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelen haber ile sarsıldı. Olayla ilgili olarak Narin'in en yakınları olan annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran ve komşusu Nevzat Bahtiyar başta olmak üzere çok sayıda kişi tutuklandı.

Narin Güran cinayetinde yeni detay! 4 kişi aynı yerdeydi! Anneden Enes’i koruma çabası! O soru ele verdi

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 şüpheli hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Başsavcılık tarafından hazırlanan ve 12 sayfadan oluşan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. İddianamede şikayetçi olarak Diyarbakır Barosu'nun yer aldığı aile üyelerinin şikayetçi olmadığı görüldü. İddianamede Narin annesinin Yüksel Güran, babasının ise Arif Güran olduğu belirtildi.

Narin Güran'ın iddianamesi mahkemeye sunuldu

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