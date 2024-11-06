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Enes Güran cezaevinden Narin Güran cinayetine ilişkin konuştu! Baba Arif Güran'dan o görüntülere yorum: Oğluma moral verdim

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde 'katil kim sorusu?' yanıt aramaya devam ediyor. Minik kızın ölümü ile ilgili başta annesi olmak üzere en yakınları 7 Kasım Perşembe günü 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Duruşmaya sayılı günler kala tutuklu ağabey Enes Güran görüntülü telefon aracılığıyla açıklamalarda bulundu. Güran, "Narin'i öldürdüğüme dair somut bir delil yok." dedi. Baba Güran da tutuklu oğlu Enes'e nasihat verdiği görüntülere ilişkin kendisini savundu. Aile üyelerinden Ali Rıza Güran ve Salim Güran'ın eşi Melek Güran da suskunluğunu bozdu.

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 06:58 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 07:29
Enes Güran cezaevinden Narin Güran cinayetine ilişkin konuştu! Baba Arif Güran’dan o görüntülere yorum: Oğluma moral verdim

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nde yaşayan Narin Güran, 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra dere kenarında bulundu. Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili davanın ilk duruşması 7 Kasım Perşembe günü 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Enes Güran cezaevinden Narin Güran cinayetine ilişkin konuştu! Baba Arif Güran’dan o görüntülere yorum: Oğluma moral verdim

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Narin'in tutuklu amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ailenin komşusu Nevzat Bahtiyar ile "iştirak halinde çocuğu kasten öldürmekle" suçlanan ağabey Enes Güran hakim karşında hesap verecek.

Enes Güran cezaevinden Narin Güran cinayetine ilişkin konuştu! Baba Arif Güran’dan o görüntülere yorum: Oğluma moral verdim

ENES GÜRAN İLK KEZ KONUŞTU

Kritik duruşma öncesinde oldukça önemli bir olay yaşandı. Ağabey Enes Güran, T Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görüntülü telefon görüşmesi yöntemi ile açıklamada bulundu.

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