Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nde yaşayan Narin Güran, 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra dere kenarında bulundu. Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili davanın ilk duruşması 7 Kasım Perşembe günü 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Narin'in tutuklu amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ailenin komşusu Nevzat Bahtiyar ile "iştirak halinde çocuğu kasten öldürmekle" suçlanan ağabey Enes Güran hakim karşında hesap verecek.
ENES GÜRAN İLK KEZ KONUŞTU
Kritik duruşma öncesinde oldukça önemli bir olay yaşandı. Ağabey Enes Güran, T Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görüntülü telefon görüşmesi yöntemi ile açıklamada bulundu.