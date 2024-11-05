SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Galerileri

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU | İstanbul için korkutan uyarı! 7'den büyük deprem kapıda! 3 metrelik tsunami...

Son haftalarda peş peşe gelen 4 ve üzeri depremlerin ardından İstanbul'da beklenen büyük deprem hakkında korkutan bir açıklama geldi. İTÜ Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Taymaz, Marmara'da 7'den büyük bir depremin beklendiğini ve 3 metreyi aşan tsunaminin oluşabileceğini söyledi. Peki deprem riski olan iller hangileri? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 12:33 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 12:33
EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU | İstanbul için korkutan uyarı! 7’den büyük deprem kapıda! 3 metrelik tsunami...

Prof. Dr. Taymaz, "5 Kasım Dünya Tsunami Farkındalık Günü" kapsamında AA muhabirine Türkiye'nin, Alp-Himalaya dağ kuşağında yer aldığını, burasının tektonik anlamda çok genç ve deprem üreten bir bölge olduğunu söyledi.

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU | İstanbul için korkutan uyarı! 7’den büyük deprem kapıda! 3 metrelik tsunami...

Tsunamilerin volkanların püskürmeleri veya deniz tabanındaki heyelanlarla oluşabileceğini dile getiren Taymaz, 2020'de Ege Denizi'nde Sisam Adası'ndaki depremin tsunami oluşturduğunu hatırlattı.

Prof. Dr. Taymaz, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde Kavaklı sahilleri ile İzmit Körfezi'nde Hersek Deltası'na kadar tsunami oluştuğunu, bunun yüksekliğinin deniz tabanı morfolojisine, su derinliğine, depremin büyüklüğüne ve geometrisine bağlı olarak değişebileceğini kaydederek, "Türkiye'yi tehdit eden, en az 3 metreye kadar yükselebilecek, tsunami oluşturabilecek aktif faylarımız deniz tabanında var." dedi.

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU | İstanbul için korkutan uyarı! 7’den büyük deprem kapıda! 3 metrelik tsunami...

Olası bir deprem ve tsunami açısından Marmara Denizi kıyılarının riskli olduğuna dikkati çeken Taymaz, şunları kaydetti:

"Çünkü Marmara Bölgesi şehirleşmenin, sanayinin ve tarımın çok yoğun olduğu bir bölge. Güney yamacı da kuzey yamacı da Kuzey Anadolu Fayı'nın kollarının tehdit ettiği yerde. 6,8 büyüklüğündeki 1963 Çınarcık depreminden sonra 17 Ağustos 1999'da Gölcük ve akabinde 12 Kasım 1999'da Düzce depremini yaşadık. O da 7,2'ydi. Örneğin Çınarcık Havzası'nda Orta Marmara Çukuru'nda ya da Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarındaki Gaziköy'den Saros'a kadar giden kol üzerinde oluşabilecek depremin oluşturacağı tsunamiler Tekirdağ, Marmaraereğlisi sahilleri, güney sahilleri için risk. Çınarcık Havzası'na bakacak olursak Armutlu Yarımadası, Yalova, Karamürsel, Hersek Deltası, Mudanya'ya ve daha güneylere kadar risklerimiz var."

SON DAKİKA