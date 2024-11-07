Narin Güran cinayeti davası bugün başlıyor | Adliye çevresine bariyerler yerleştirildi! İlk duruşmada karar çıkacak mı?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde 'katil kim sorusu?' yanıt aramaya devam ediyor. Narin'in ölümü ile ilgili başta annesi olmak üzere ağabeyi, amcası ile küçük kızın cansız bedenini derede saklayan Nevzat Bahtiyar bugün ilk kez 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Kritik duruşma öncesinde adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz'da duruşmanın yapılacağı salondan gelişmeleri aktardı. Öte yandan Narin'in arkadaşları küçük kızın son anlarını anlattı.