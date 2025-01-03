Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta kaybolmasının ardından 19 gün sonra cesedi bir dere kenarında gömülü halde bulunan Narin Güran cinayetinde Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı.
Karara göre; Narin'in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İtirafçı sanık Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini gizlemekten" 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
NEVZAT İÇİN İTİRAZDA BULUNDULAR
Nevzat Bahtiyar'ın avukatları Adnan Ataş ve Ali Eryılmaz'ın Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundukları dilekçe ile müvekkillerinin tahliyesini talep etti.
Avukat Ataş, dilekçesinde şunları kaydetti:
"Delillerin toplanmış olması nedeniyle delillerin karartılma ihtimalinin bulunmaması, kaçma şüphesine dair dosya içerisinde somut delil olmaması, suçun katalog suçlar arasında yer almaması, infaz yasası dikkate alındığında tutuklama tedbirinin cezalandırma mahiyetinde olması, adli kontrol tedbirlerinin yeterli olması, kişi güvenliği konusunda emniyet tarafından gerekli tüm önlemlerin alınmış olduğu dikkate alındığında müvekkilin tutukluluk halinin devamına dair verilen kararın hatalı olduğunu beyan ederiz. İtirazlarımızın kabulüne, tutukluluk halinin devamına ilişkin kararın kaldırılmasına, CMK'nin 109. maddesinde düzenlenen adli kontrol hükümleri uygulanmak suretiyle müvekkilin tahliyesine karar verilmesini talep ederiz."
Tutukluluğa itiraz eden avukat Eryılmaz'ın dilekçesinde de "müvekkilin mevcut infaz rejimine göre çekeceği ceza miktarının açık olduğu" aktarılarak, tahliye talep edildi.
Öte yandan aylar boyunca birçok iddianın gündeme geldiği cinayette "Narin'i kim, neden öldürüldü?" sorularının cevabına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.
AVUKATTAN GİZEM DOLU PAYLAŞIMLAR
Hukukçular gerekçeli kararı beklerken Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz'dan gizem dolu paylaşımlar geldi.
DİKKAT ÇEKEN 4 GÖLGE DETAYI
Geçtiğimiz günlerde Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, "Kan lekeleri, çözülemeyen bir problemin sessiz kristalleriydi. Ölüm, sis perdesinin arkasında saklı bir katilin soğuk nefesi gibi köyü sarmıştı. Soğuk taşlara dokunan ürpertici parmaklar, çam kokulu havada asılı kalan bir can, suyun karanlık aynasında titreyen iki siluet... Derenin sessizliğine gömülen beden, üzerine bırakılan iki soğuk tanık ve uzaklaşan tekerleklerin fısıltısı, dört gölgenin dualarıyla mühürlenmiş, çözülmeyi bekleyen bir bilmeceydi." şeklinde bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım, avukatın bazı konular hakkında bilgi sahibi olduğunu ancak direkt olarak söyleyemediğinin düşünülmesine sebep oldu.
"4 KİŞİNİN DAHA DNA'SI ÇIKTI"
"Aslında ben orada bir alegori yapmaya çalıştım" diyerek paylaşımana ilişkin açıklamalarda bulunan Eryılmaz, "Nevzat Bahtiyar bir taş koyduğunu söylemişti ama cenaze üzerinden üç tane taş çıktı. Demek ki daha sonradan iki taş daha koymuşlar üstüne. Aslında gizli tanık o iki taştı. Diğer dört gölge de dava sırasında pek konuşulmadı aslında, biliyorsunuz Salim Güran'ın kullanmış olduğu 47 plakalı aracın içinde dört kişinin daha DNA'sı çıkmıştı" ifadelerini kullandı.
"KAMUFLE İÇİN DEREYE GİTTİLER"
Araçtan çıkan DNA'ların Devran Güran, Kurtuluş Güran, Muhammed Kaya ve Salim Güran'a ait olduğunu hatırlatan Eryılmaz, "Benim iddiam her zaman, dört kişi arabaya binerek akşam dere kenarına gittiler. Üzerine bir taş konan Narin'in üzerine diğer iki taşı koyup çalı çırpılarla örterek kamufle etmek amacıyla gittiler. Kalan DNA'ların o geceden kaldığını düşünüyorum" dedi.
"NAMUS VURGUSU YAPINCA HIRÇINLAŞTILAR"
"Sıradan bir cinayet davası olmuş olsaydı bütün bir aile bütün bir köy bu katili saklamakla uğraşmazlardı" diyen avukat Eryılmaz, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Eryılmaz, "Burada saklanmak istenen aslında katilden ziyade cinayetin işlenme sebebi olduğunu düşünüyorum. Bu onlar için çok daha ciddi bir tehlikeydi. Ben savunmamı yaparken ne zaman 'namus' vurgusu yapsam aile bireyleri hemen celallenmeye başladı. Birdenbire çığırından çıkıyorlar. İyice hırçınlaşıyorlar. O cinayetin sebebi onlar için çok önemli. Dolayısıyla bunu kamufle etmeye çalıştılar onlar. Cinayetin sebebi bu sanıklar için çok çok önemliydi" ifadelerini kullandı.
Sosyal medya hesabından yeni paylaşımlar yağan Eryılmaz, "Kaderin acı gülümsemesi, müebbetin okunmasıyla birlikte sessizliğe büründü. Bu sessizlik, yazınının kalıcı bir parçası, suçun kabulünün sessizliğiydi." dedi.
Eryılmaz, söz konusu 4 kişi hakkında da beklenmedik gelişmeyi duyurdu.
Eryılmaz, "Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca gizli olarak yürütülen soruşturma dosyasına müşteki suçlamasıyla katılmamızı ve 1393 sayılı 6.9.2024 tarihli Van Kriminal Raporu'na istinaden Devran Güran, Kurtuluş Güran ve Muhammet Kaya'nın soruşturmaya dahil edilmesi, delilleri karartma, tanıkları yanıltma ve yurtta kaçma olasılıklarına Binaen tutuklanmaları istemi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmelerini talep ettik." şeklinde bir paylaşım daha yaptı.
İşte o paylaşım...