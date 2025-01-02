Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Türkiye yasta! Bahçeli'den taziye mesajı: "Bir parçamı alıp götürdü"

Antalya'daki bir hastanede tedavi gören 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur, yaşamını yitirdi.
Muğla'daki tedavisinin ardından doktorları ve ailesinin isteği üzerine askeri uçakla Antalya'ya sevk edilen Ferdi Tayfur, Medical Park Antalya Hastanesinde bir süre önce ameliyat edildi.
Tayfur, aynı hastanede hayatını kaybetti.
Yaşamını sürdürdüğü Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanan Ferdi Tayfur, önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna sevk edilmişti.
16 ARALIK'TA AMELİYAT OLDU
Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sonrası sanatçı, 16 Aralık'ta Muğla'dan Antalya'daki hastaneye nakledilmiş ve burada kendisine sinüs ameliyatı yapılmıştı.
Sanatçının, daha önce Antalya'da bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı belirtilmişti.
Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, Antalya'da 2020'de de oğlunun böbreği nakledilmişti.
TÜRKİYE'Yİ YASA BOĞAN ÖLÜM
Acı haberin ardından sanatçı dostlarının yanı sıra siyasiler de yaşadıkları üzüntüyü sosyal medyadan paylaştı.
Devlet Bahçeli: Mübarek Üç Aylar ile Regaib Kandilini idrak ettiğimiz şu günlerde Cenab-ı Allah'ın rahmet, merhamet ve mağfiretine müstahak olabilmeyi niyaz ettiğim bir günde, Türk halk ve arabesk müziğinin müstesna sanatçısı Ferdi Tayfur'u kaybettik. O kardeşimdi, gönül diyarıma tercüman olan ses ve söz ustasıydı. Adana'nın pamuk tarlalarında döktüğü teriyle helal rızkını kazanan, ardından da Türk müziğinin zirvelerine tırmanıp milyonların kalbine taht kuran cefakar, fedakar ve vatan sevdalısı bir sanatçımızdı. Emmioğlu şimdi yetim kaldı. Meleşir kuzuların sesiyle ölen bir garibin yasına gelen Çukurova'nın yanık ve yakıcı sesi ne yazık ki sevenlerini hüzne boğdu. Hakikaten kelimeler boğazıma düğümleniyor. Üzüntümü tarif ve telif edecek kelime bulamıyorum. Ferdi Tayfur'un vefatı bir parçamı alıp götürdü. Yerinde huzur bulsun. Mekanı cennet olsun. Cenab-ı Allah rahmetiyle muamele etsin. Aziz milletimizin, sevdalılarının ve hepimizin başı sağ olsun.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Birbirinden unutulmaz eserleriyle Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden olan Ferdi Tayfur'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.
Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve müzik camiamıza başsağlığı diliyorum.
Mekanı cennet olsun."
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: "Duygulara tercümandı. Milyonların sevgisini kazanmış büyük bir sanatçıydı.
Değerli sanatçımız Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine, müzik camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Sanat dünyamızın değerlisi; sesiyle, sözüyle milyonların duygularına tercüman olan, arabesk müziğin beyefendisi sanatçımız Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.
Mekânı cennet olsun."
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "İçimiz daha bir başka yanıyor!
"İçim Yanar", "Bana Sor" ve "Hatıran Yeter" gibi ölümsüz eserlerin sahibi olan Ferdi Tayfur'un aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle öğrendim.
Sanat dünyamız bugün çok müstesna bir ismini kaybetti.
Eserleriyle milyonların duygularına tercüman olan büyük usta artık gönüllerimizde yaşayacak; acılarımızda, sevinçlerimizde bizlere eşlik edecek.
Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.
Mekânı cennet olsun."
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "Ülkemizin yetiştirdiği kıymetli sanatçılardan, arabesk müziğin unutulmaz ismi, "Ferdi Baba" lakabıyla gönüllere taht kuran Ferdi Tayfur'un vefatını üzüntüyle öğrendim.
Başta ailesi olmak üzere, tüm sevenlerine ve sanat camiasına sabırlar diliyorum.
Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "Vefat haberini teessürle öğrendiğim usta sanatçımız, Türk müziğinin unutulmaz sesi Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet diliyorum.
Ailesinin, sevenlerinin ve tüm sanat camiasının başı sağ olsun.
Mekânı cennet olsun."
İşte sanatçı dostlarının paylaşımları:
Nebahat Çehre
Alişan
Demet Akalın
Melek Baykal