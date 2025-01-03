2024 Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buldu: İşte kazanan 8 isim

FİKİR ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ: DR. MUSTAFA MERTER

"Fikir araştırma ödülümüzü Dr. Mustafa Merter'e tevcih ediyoruz. Nefs mefhumunu modern psikoloji terminolojisine dahil eden, Batı eksenli psikoloji okumalarını eleştirel şekilde tartışan hocamızı tebrik ediyorum."

MUSTAFA MERTER KİMDİR?



1947'de İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokulu Cihangir'de, Ortaokulu ise Avusturya Lisesi'nde okudu. Daha sonra tahsiline devam etmesi için ailesi tarafından İsviçre'ye gönderildi. St. Moritz'de Montalya Lisesi'nden Lozan Lemania Lisesi'ne geçti ve 1969 yılında İsviçre Federal Lise Diploması alarak buradan mezun oldu. 1975'te Lozan Tıp Fakültesi'nde Tıp tahsilini tamamladıktan hemen sonra Ankara'da 18 aylık askerî vazifesini gerçekleştirdi. 1977 yılında Teresa Spescha ile evlendi ve bu evlilikten iki evladı oldu.

Almanya'da bir süre Dahiliye asistanı olarak çalıştıktan sonra branş değişikliği yapmaya karar verdi ve İsviçre'de Psikiyatri uzmanlık eğitimine başladı. Uzmanlığını Zürih Üniversitesi Hastanesi'ne bağlı Burghölzli Psikiyatri Hastanesi'nde tamamladı. Ardından, "Flufenazin Dekanoat" nöroleptik çalışması ile doktora tahsilini de tamamlamış oldu. 1987 yılında Türkiye'ye yerleşti ve Turgutreis'te serbest psikiyatr olarak mesleğini icra etti.

2005 yılında İstanbul'da Türkiye Benötesi Psikolojisi Derneği'ni kurdu; daha sonra bu kurumla ilişiğini kesme kararı aldı. Bu süreçte, Öğrenim Analizi adını verdiği maarif metodu ile pek çok psikoterapist yetiştirdi. İki kitap yayımladı. Yurtdışında ve yurtiçinde onlarca konferans verdi ve TV/radyo programlarına katıldı. Şu sıralar, altı yılı aşkın bir zaman önce başlamış olduğu Kur'ân-ı Kerîm'in Psikolojik Açıdan Tefsîri çalışmasını sürdürmekte.