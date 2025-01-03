2024 Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buldu: İşte kazanan 8 isim

Bu yıl on birincisini düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buldu. Kazananlar ödüllerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.
Başkan Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde, kültür, sanat ve edebiyat dünyasının kıymetli temsilcileriyle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
"BU YIL 8 FARKLI DALDA ÖDÜL TAKDİM EDİYORUZ"
Erdoğan, "Necip Fazıl aralarında bizim de olduğumuz nice genci etkilemiş ve değiştirmiştir. Üstadın o en çılgın dönemde 'Durun kalabalıklar bu cadde çıkmaz sokak, haykırsam kollarımı makas gibi açarak' dediği dönem adeta tüm gençliği bir yere sürükleme heyecanıydı. Böyle bir aksiyon ve fikir adamının mirasını yaşatmak için 2014'ten bu yana düzenlenen Necip Fazıl Ödüllerini çok değerli görüyorum." dedi.
Yarışmanın düzenleme kurulundan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 8 ayrı dalda 8 isim ödüle layık görüldü.
Ödülleri sahiplerine takdim eden Erdoğan, kazananları da şu sözlerle açıkladı:
ŞİİR ÖDÜLÜ: FURKAN ÇALIŞKAN
"Şiir ödülümüzün bu seneki sahibi Furkan Çalışkan oluyor. Şiire saat tamircisi hassasiyetiyle yaklaşan Furkan Çalışkan bir yandan kendi mısralarını kurgularken Türk şiirinin gelişimine dikkat kesildi, kıymetli çalışmalarda bulundu. Kendisini tebrik ediyorum."
FURKAN ÇALIŞKAN KİMDİR?
Ankara doğumlu, şair, yazar, yayıncı. İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu. Şiir ve yazıları çeşitli edebiyat dergilerinde yayımlandı. Arkadaşlarıyla Şiir Versus Dergisi'ni çıkarıyor. Şiirleri İspanyolca, Arnavutça, Almanca ve Arapçaya tercüme edildi.
HİKAYE VE ROMAN ÖDÜLÜ: NAİME ERKOVAN
"Hikaye ve roman ödülümüzü Naime Erkovan'a tevdi ediyoruz. Kendine özgü tahkiye üslubuyla gerçeği bambaşka yönlerden etkileyici şekilde ele alan Naime Erkovan'ı kutluyorum."
NAİME ERKOVAN KİMDİR?
Bayburt'ta doğdu. Çocukluğunu geçirdiği Berlin'den 1990 yılında ailesiyle İstanbul'a geldi. Almanya'da yaşadığı dönem ileride yazarlığına ve hikâyelerine etki etmesi açısından önemlidir. İstanbul'da Kadıköy İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünde başladı. İkinci sınıftayken başörtüsü nedeniyle ara vermek zorunda kaldı. Bu dönem onun yazarlığının nirengi noktası olarak görülebilir. Çünkü o bu dönemde A. Ali Ural'ın atölyelerine katıldı ve yazarlık çalışmalarına ağırlık verdi. Aftan yararlanarak fakülteye tekrar döndü ve buradaki ağitimini tamamladı. İstanbul Üniversitesi Alman Filolojisi'ndeki yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir. Naime Erkovan, hâlen yazarlığının yanı sıra çeviri çalışmaları yapmaktadır. Akbaba-Seçme Hikayeler, Dönüşüm ve Küçük Prens gibi eserleri dilimize kazandırdı. Ay ve Güneş Kumpanyası (2015) adlı eseri ESKADER 2015 Kültür Sanat Ödülleri'nde yılın en iyi hikâye kitabı seçildi. Olay Berlin'de Geçiyor (2017) adlı beşinci hikâye kitabıyla, TYB Öykü Ödülü'ne layık görüldü.
FİKİR ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ: DR. MUSTAFA MERTER
"Fikir araştırma ödülümüzü Dr. Mustafa Merter'e tevcih ediyoruz. Nefs mefhumunu modern psikoloji terminolojisine dahil eden, Batı eksenli psikoloji okumalarını eleştirel şekilde tartışan hocamızı tebrik ediyorum."
MUSTAFA MERTER KİMDİR?
1947'de İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokulu Cihangir'de, Ortaokulu ise Avusturya Lisesi'nde okudu. Daha sonra tahsiline devam etmesi için ailesi tarafından İsviçre'ye gönderildi. St. Moritz'de Montalya Lisesi'nden Lozan Lemania Lisesi'ne geçti ve 1969 yılında İsviçre Federal Lise Diploması alarak buradan mezun oldu. 1975'te Lozan Tıp Fakültesi'nde Tıp tahsilini tamamladıktan hemen sonra Ankara'da 18 aylık askerî vazifesini gerçekleştirdi. 1977 yılında Teresa Spescha ile evlendi ve bu evlilikten iki evladı oldu.
Almanya'da bir süre Dahiliye asistanı olarak çalıştıktan sonra branş değişikliği yapmaya karar verdi ve İsviçre'de Psikiyatri uzmanlık eğitimine başladı. Uzmanlığını Zürih Üniversitesi Hastanesi'ne bağlı Burghölzli Psikiyatri Hastanesi'nde tamamladı. Ardından, "Flufenazin Dekanoat" nöroleptik çalışması ile doktora tahsilini de tamamlamış oldu. 1987 yılında Türkiye'ye yerleşti ve Turgutreis'te serbest psikiyatr olarak mesleğini icra etti.
2005 yılında İstanbul'da Türkiye Benötesi Psikolojisi Derneği'ni kurdu; daha sonra bu kurumla ilişiğini kesme kararı aldı. Bu süreçte, Öğrenim Analizi adını verdiği maarif metodu ile pek çok psikoterapist yetiştirdi. İki kitap yayımladı. Yurtdışında ve yurtiçinde onlarca konferans verdi ve TV/radyo programlarına katıldı. Şu sıralar, altı yılı aşkın bir zaman önce başlamış olduğu Kur'ân-ı Kerîm'in Psikolojik Açıdan Tefsîri çalışmasını sürdürmekte.
GENÇ ÖYKÜ ÖDÜLÜ: GÜLŞEN FUNDA
"İlk eserler ödülümüzü genç öykümüzü Gülşen Funda'ya veriyoruz. Hayırlı olsun. Genç kuşak Türk öykücülüğünde özgün ve sahici anlatımla kendi sesini bulabilmiş kalemlerden biri olan Gülşen Funda'yı kutluyorum."
GÜLŞEN FUNDA KİMDİR?
1998 yılında Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi, "Türkçe Öğretmenliği" ve "Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları" lisans programlarından eşzamanlı olarak mezun oldu. Öykü ve yazıları başta Post Öykü olmak üzere çeşitli dergilerde yayımlandı.
ULUSLARARASI KÜLTÜR SANAT ÖDÜLÜ: FİLİSTİNLİ RESSAM SÜLEYMAN MANSUR
"Uluslararası Kültür Sanat Ödülümüzü Filistinli Ressam Süleyman Mansur layık görüldü. Filistinli mazlumların direnişine fırçası, paleti, çizgileriyle destek veren Filistin'i tüm unsurlarıyla tuvaline taşıyan kıymetli ressam Süleyman Mansur'u tebrik ediyorum. Kendisinin şahsında İsrail saldırıları altında varoluş mücadelesi veren Filistinli kardeşlerimizi saygıyla selamlıyorum. Filistinli şehitlerimize Mevla'dan bir kez daha rahmet niyaz ediyorum."
SÜLEYMAN MANSUR
Tablolarıyla Filistin halkının tarihi mücadelesini tasvir eden 77 yaşındaki ünlü ressam, heykeltıraş, yazar ve karikatürist.
ÇOCUK ÖDÜLÜ: NEHİR AYDIN GÖKDUMAN
"Necip Fazıl Çocuk Ödülü, Nehir Aydın Gökduman oluyor. Akıcı, öğretci, eğlenceli dille kaleme aldığı masal, hikaye ve romanlarından ötürü kendisine teşekkür ediyorum."
NEHİR AYDIN GÖKDUMAN KİMDİR?
1969 yılında Çanakkale'de doğdu. 19 Mayıs Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokuludan mezun oldu. Bir süre mesleğini yürüttü. Ardından yazılarına ağırlık verdi. Çocuk edebiyatı alanında roman ve öykü dalında eserler yayınladı. Vakit, Hece, Haksöz, İktibas, Nida, Bizim Bahçe gibi gazete ve dergilerde deneme ve öyküleri yer aldı. Evli ve üç çocuk annesi olan Nehir Aydın Gökduman, son yıllarda ağırlıklı olarak çocuk edebiyatıyla ilgileniyor.
MÜZİK ÖDÜLÜ: MUZAFFER ERTÜRK
"Muzaffer Ertürk'e Necip Fazıl Müzik Ödülü'nü takdim ediyoruz. Türk halk müziğine dönük başarılı çalışmalarının yanı sıra icra ettiği programlarla türkülerimizi bugüne taşıyan Ertürk'ü tebrik ediyorum."
MUZAFFER ERTÜRK KİMDİR?
Muzaffer Ertürk, 1962 yılında doğdu. İlkokul çağlarında taş plakları, daha sonra İstanbul gazelhanları ve Doğu Anadolu'nun usta icracılarını dinleyerek başladığı müzik yolculuğuna, 1986 yılında Ankara Radyosu'nun açtığı yetişmiş sanatçı sınavını kazanarak, ses sanatçısı unvanıyla devam etti. Elazığ'ın mahalli musikisi alanında ün yapmış Enver Demirbağ ile uzun yıllar çalışma fırsatı buldu, şehir musikisinin makam temeline dayalı, mazisi Artukoğulları'na kadar uzanan müzik anlayışını analiz etme fırsatı buldu ve bu alanda kendisini geliştirdi. TRT televizyonlarında 2003 yılında "Bergüzar", 2004 ve 2005 yıllarında "Dem bu Dem" isimli programları ekip arkadaşları ile hazırladı. Yaptığı bu programlarla TRT Kurumuna yedi adet ödül kazandırdı.
SAYGI ÖDÜLÜ: HATTAT HASAN ÇELEBİ
"Bu yılki saygı ödülümüzü hattat Hasan Çelebi'ye tevdi ediyoruz. Hüsnü hat sanatının anıt isimlerinden olan Hasan Çelebi yetiştirdiği pek çok talebeyle hat sanatımızın yüksek seviyeye ulaşmasında büyük pay sahibidir."
HATTAT HASAN ÇELEBİ KİMDİR?
Tahsin Efendi ile Sâkine Hanım'ın oğlu olarak 1937 yılında Erzurum'un Oltu İlçesi'ne bağlı İnci Köyü'nde dünyaya geldi. Okuma-yazmayı öğrenirken, bir yandan da Kur'an-ı Kerim'i hıfzetti. 1954 yılında dinî eğitim almak üzere İstanbul'a gitti. Üçbaş ve Çinili medreselerinde Arapça ve din dersleri aldıktan sonra 1956'da müezzin olarak Üsküdar Mihrimâh Sultan Cami'ne tayin edildi. 1957-1958 yıllarında askerlik görevini ifâ edip döndükten sonra Üsküdar'daki Nasuhî Mehmed Efendi Cami'nde imâmlık yapmaya başladı.
1960 İhtilali'nden sonra İstanbul'dan ayrılarak, müezzinlik yapmak üzere Artvin'in Yusufeli İlçesi'ne gitti. 1963 yılında tekrar İstanbul'a dönüp Üsküdar'daki Mehmed Sa'id Efendi Cami'nde imam olarak göreve başladı. Ertesi yıl nakledildiği Şeyh Cami'nde on sene görev yaptıktan sonra, Selâmî Alî Efendi Cami'nin imamlığına getirildi. Senelerce burada görev yaptıktan sonra 1987'de kendi arzusuyla emekliye ayrıldı.
Günümüzün "reisü'l-hattatin"i addedilen Hasan Çelebi, halen yazı çalışmalarına devam etmekte, yurt içi ve dışında çeşitli müstakil ve karma sergilere iştirak etmektedir. Çok sayıda öğrenciye icâzet vermiş olup yazı talimlerine bugün de devam etmekte, geleneksel meşklerin yanısıra, yurtdışındaki öğrencilerine mektup aracılığı ile de ders vermektedir.
Hasan Çelebi'nin birçok çalışması kubbelerimizi cümle kapılarımızı, mihraplarımızı süslemeye devam ediyor. Hasan Çelebi hocamızı cani gönülden tebrik ediyor, Rabbim'den sağlıklı, uzun ömürler diliyorum.