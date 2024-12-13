Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın katili aranmaya devam ediyor. Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili dava sürecinde, karar duruşması öncesi tartışmalar alevlendi. Tutuklu sanık amca Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ'ın sosyal medyadan çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.
"KATİL NEVZAT"
Sanık amca Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ, sosyal medyada yaptığı paylaşımda katilin itirafçı Nevzat Bahtiyar olduğunu belirtti. Akdağ, paylaşımda şunları yazdı:
"İşçi Nevzat, gariban Nevzat, suskun Nevzat, korkak Nevzat, sindirilmiş Nevzat... Katil, Nevzat!..."
"DAVAYI TAKİP EDECEĞİM"
Baba Arif Güran ise olaya ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Diyarbakır'da olduğunu belirten Güran, "Acımız büyük. 26 Aralık'ta davayı takip edeceğim. Allah'a sığınıyorum." Alllah büyüktür" dedi.
KÖPEK NEREDE?
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Emekli Cinayet Polisi Savaş Kurtbaba Narin'in Prenses isimli bir köpeği olduğunu ve bu köpeğin şu an kayıp olduğunu iddia etmişti. İddialarını daha da ileri taşıyan Kurtbaba, "Şu an köpek ortada yok. Narin girdiğinde Enes'in köpekle bir eylemi var. O eylemi Narin görünce bağırmaya başlıyor. Sen ne yapıyorsun benim köpeğime diyerek çığlık atıyor. Enes'in alt tarafı da çıplak. Bir erkek PSA'sı için 'cinsel istismar mı vardı?' diyenlere de bir yanıt olsun. O pozisyonda kendisini toparlayamadı ve Narin'e sarıldı. Olay yeri kesinlikle ağır. Narin bağırınca anne koşup geliyor. Anne çocuğu kurtarmak için mücadele veriyor. Enes'in sırtındaki izleri anne bu esnada yaptı. Alamıyor. Anne ilk açıklamalarında ne demişti? Enes arkada köpeğe şiddet uyguluyordu ve bir de içilmemesi gereken yasaklı bir madde kullanıyordu. Enes'in uyuşturucu kullanmadığına dair rapor dosyada yok." şeklinde bir senaryo ortaya attı.
"KÖPEK YOK"
Bu iddialara Narin'in büyük ağabeyi Baran Güran katıldığı bir canlı yayında yanıt verdi. Güran, "Narin'in köpeği yoktur. Narin zaten köpeklerde korkardı. Benim bir köpeğim var. O da büyük bir köpek. Prenses isimli bir köpek değil." dedi.
"NARİN'İN TELEFONU YOK"
Narin'in telefonu olduğuna ait iddialara da cevap veren Güran, "Muhammet var kardeşim. O 14 yaşında. Narin'e telefon alınacak olsa Muhammet'e alınırdı. İnternette kullanmıyoruz. Annemin telefonu var. O telefonu 3 kişi kullanıyorlardı." ifadelerini kullandı.
LÜKS ARABALARI VAR MI?
Lüks arabalarla verdiği pozlara ilişkin de konuşan Baran Güran, "Benim üstüme bir araba yok. Keşke olsaydı. Ben bunlara artık gülüyorum. Benim amcalarımın arabası olabilir. Yeğenine vermiş resim çekmişim" şeklinde konuştu.
Aile ilişkilerinin çok güçlü olduğunu belirten Güran, "Enes, kız kardeşine zarar verecek bir şey yapmaz. Yemin ederim size Narin'i Enes büyüttü. Ben ailemi çok iyi tanıyorum. Ben onların gözünden anlarım." şeklinde konuştu.
O GÖRÜNTÜLERE AÇIKLIK GETİRDİ
Enes ile görüntülü konuşmalarına ilişkin de konuşan Güran, "Bu görüntüleri yayınlayan kişi kendi işine gelen tarafları yayınlamış. Biz Enes ile karşılıklı ağladık. Ben Enes'in kafası rahatlasın diye onu güldürmeye çalıştım. Enes 18 yaşına yeni girdi. Ben ona moral vermek istedim. Araması kısıtlandı. Haftada 1 defa 10 dakika konuşma cezası verildi. Bu kısıtlanma neden yapıldı bilmiyorum" dedi.
"ANNEM NARİN'İ HASTANEYE YETİŞTİRİRDİ"
Annesinin kameranın çıkması için dua ettiğini söyleyen Baran, "Annem çok mu zor beni cenazeye götürmediler dedi. Annem Enes'in Narin'e bir şey yaptığını görse babamı hemen arardı. Narin'i hastaneye yetiştirirdi" dedi.
Baran Güran, Enes'in 'Narin benim diş fırçamı kullandı DNA'da bu çıkar mı?' sözlerine de açıklık getirdi. Baran, Enes'in DNA sürecine dair bir bilgisi olmadığını söyledi. Enes'in sırtındaki izlerin de tırnak değil sivilce olduğunu ileri sürdü.
Patates hatlarına ilişkin de konuşan Baran Güran, "Ailenin tüm hatlarını aldılar. Aynı numara üzerinden yeni hat çıkardık. Kimse gidip telefonunu değiştirmedi." dedi.