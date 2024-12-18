Narin Güran davası sanıklarından Narin'in amcası Salim Güran, aracında Narin'e ait DNA profili tespit edilmesi üzerine 2 Eylül'de tutuklanmıştı. Salim Güran'ın aracında yalnızca Narin'e ait DNA profilinin bulunduğu, Salim Güran'ın ailesinden kimseye ait bulguya rastlanmadığı öğrenilmişti.

Ancak geçtiğimiz günlerde Van Jandarma Kriminal'in ortaya çıkardığı rapor kafaları karıştırmıştı. Yapılan testler sonucunda araçta 3 kişinin daha DNA izlerine rastlandığı ortaya çıkmıştı. Bu kişiler arasında Salim Güran'ın oğlu Devran Güran, kardeşi Kurtuluş Güran ve ablasının oğlu Muhammet Kaya'nın bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

BAŞKA DNA ÖRNEKLERİ DE BULUNDU Rapora göre; aracın şoför koltuğunun sırt kısmındaki kılıfta Narin'in 23 yaşındaki kuzeni Muhammet Kaya ait DNA, aracın sağ ön koltuğunun sırt kısmındaki kılıfta ve oturma koltuğu kılıfında Narin'in amcası Kurtuluş Güran'a ait DNA bulundu. Yine aracın şoför koltuğunun sırt kısmındaki kılıfta Salim Güran'ın oğlu Devran Güran'a ait DNA bulunduğu da raporda yer aldı.

Konuya ilişkin konuşan Nevzat Bahtiyar'ın avukatı, raporun Narin davasında savcılığın mütalaasında yer almamasını şu sözlerle açıkladı: Salim Güran'ın aracında Kurtuluş ve Devran Güran'ın DNA profillerinin ortaya çıkışına ilişkin Adli Tıp Kurumu raporuna rağmen "Narin Davası'nda savcılığın mütalaasında bu hususlara değinilmemesi ve sanıkların DNA'larının belirtilmesinin nedeni, bu davada yargılanan sanıkların DNA'larının raporda belirtilmemesidir. Yani onun mütalaa edildiği davanın sanıklarına yöneliktir. Bu davada sanıklar Salim,Yüksel,Enes ve Nevzat olduğundan dolayı. Kurtuluş ve Devrandan bahsedilmemiştir. Söz konusu bulgunun görülmesi durumunda farklı bir soruşturmaya konu olabilir. Narin Güran'ın köpeği nerede? Baran Güran'dan yeni açıklamalar! Araç içinde 3 kişinin daha DNA'sı bulundu