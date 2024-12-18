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Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Araçta DNA profili çıkmıştı! Kurtuluş Güran ilk kez konuştu: Nevzat o kadar saf değil

Narin Güran davası sanıklarından amca Salim Güran'ın aracında Narin'e ait DNA profili tespit edilmişti. İddianamede ve savcının esas hakkındaki mütalaasında; "Araçta elde edilen tek DNA profilinin Narin Güran'a ait olduğu, kendi ailesine dair bir DNA profili dahi bulunamadığı" ifadeleri yer almıştı. 6 Eylül tarihli Van Jandarma Kriminal Raporu'nda ise araçta Kurtuluş Güran'a ait DNA profilinin de tespit edildiği öğrenilmişti. Kurtuluş Güran olayla ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu. Öte yandan Nevzat Bahtiyar'ın avukatı çarpıcı bir belge paylaşarak yeni bir iddia ortaya attı.

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Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 15:41 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 19:09
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Araçta DNA profili çıkmıştı! Kurtuluş Güran ilk kez konuştu: Nevzat o kadar saf değil

Narin Güran davası sanıklarından Narin'in amcası Salim Güran, aracında Narin'e ait DNA profili tespit edilmesi üzerine 2 Eylül'de tutuklanmıştı. Salim Güran'ın aracında yalnızca Narin'e ait DNA profilinin bulunduğu, Salim Güran'ın ailesinden kimseye ait bulguya rastlanmadığı öğrenilmişti.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Araçta DNA profili çıkmıştı! Kurtuluş Güran ilk kez konuştu: Nevzat o kadar saf değil

Ancak geçtiğimiz günlerde Van Jandarma Kriminal'in ortaya çıkardığı rapor kafaları karıştırmıştı. Yapılan testler sonucunda araçta 3 kişinin daha DNA izlerine rastlandığı ortaya çıkmıştı. Bu kişiler arasında Salim Güran'ın oğlu Devran Güran, kardeşi Kurtuluş Güran ve ablasının oğlu Muhammet Kaya'nın bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Araçta DNA profili çıkmıştı! Kurtuluş Güran ilk kez konuştu: Nevzat o kadar saf değil

BAŞKA DNA ÖRNEKLERİ DE BULUNDU

Rapora göre; aracın şoför koltuğunun sırt kısmındaki kılıfta Narin'in 23 yaşındaki kuzeni Muhammet Kaya ait DNA, aracın sağ ön koltuğunun sırt kısmındaki kılıfta ve oturma koltuğu kılıfında Narin'in amcası Kurtuluş Güran'a ait DNA bulundu. Yine aracın şoför koltuğunun sırt kısmındaki kılıfta Salim Güran'ın oğlu Devran Güran'a ait DNA bulunduğu da raporda yer aldı.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Araçta DNA profili çıkmıştı! Kurtuluş Güran ilk kez konuştu: Nevzat o kadar saf değil

Konuya ilişkin konuşan Nevzat Bahtiyar'ın avukatı, raporun Narin davasında savcılığın mütalaasında yer almamasını şu sözlerle açıkladı:

Salim Güran'ın aracında Kurtuluş ve Devran Güran'ın DNA profillerinin ortaya çıkışına ilişkin Adli Tıp Kurumu raporuna rağmen "Narin Davası'nda savcılığın mütalaasında bu hususlara değinilmemesi ve sanıkların DNA'larının belirtilmesinin nedeni, bu davada yargılanan sanıkların DNA'larının raporda belirtilmemesidir. Yani onun mütalaa edildiği davanın sanıklarına yöneliktir. Bu davada sanıklar Salim,Yüksel,Enes ve Nevzat olduğundan dolayı. Kurtuluş ve Devrandan bahsedilmemiştir. Söz konusu bulgunun görülmesi durumunda farklı bir soruşturmaya konu olabilir.

Narin Güranın köpeği nerede? Baran Gürandan yeni açıklamalar! Araç içinde 3 kişinin daha DNAsı bulundu
Narin Güran'ın köpeği nerede? Baran Güran'dan yeni açıklamalar! Araç içinde 3 kişinin daha DNA'sı bulundu

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Araçta DNA profili çıkmıştı! Kurtuluş Güran ilk kez konuştu: Nevzat o kadar saf değil

"NEVZAT O KADAR SAF DEĞİL"

Konuyla ilgili araçta DNA profili bulunan isimlerden Kurtuluş Güran canlı yayında ilk kez açıklamalarda bulundu. Kurtuluş Güran, "Nevzat olaydan sonra arabasını yıkamış. Salim Güran aracını yıkamadı. Araçta benim de DNA örneğim çıktı. Nevzat cenazeyi çuvala koymuş ama aracından DNA çıkmadı. Halkın gözünde gariban gözüken Nevzat o kadar saf değil. " dedi.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Araçta DNA profili çıkmıştı! Kurtuluş Güran ilk kez konuştu: Nevzat o kadar saf değil

Evdeki halıların yıkandığı iddiasına ilişkin de konuşan Kurtuluş Güran, "Eve o kadar kişi geldi. Bir kişi bile yıkandı diyemedi. Halılar incelemeye götürüldükten sonra yıkanmadığı görüldü. Evdeki 39 halı götürüldü. Biz 1 desek onlar 10 derler." ifadelerini kullandı.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Araçta DNA profili çıkmıştı! Kurtuluş Güran ilk kez konuştu: Nevzat o kadar saf değil

"PENCERENİN AÇILMADIĞI ORTAYA ÇIKTI"

Kurtuluş Güran, "Nevzat Bahtiyar ilk ifadesinde şoförün yanındaki sağ koltuktan Narin'in cansız bedenini aldığını söyledi ama o pencerenin açılmadığı ortaya çıktı. Ardından ise ifadesini değiştirdi" diyerek cinayetin ağabeyi Salim Güran ile ilgili olmayacağını ifade etti.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Araçta DNA profili çıkmıştı! Kurtuluş Güran ilk kez konuştu: Nevzat o kadar saf değil

NEVZAT BAHTİYAR'IN AVUKATINDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
Öte yandan Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz da oldukça dikkat çekici ifadelere imza attı.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Araçta DNA profili çıkmıştı! Kurtuluş Güran ilk kez konuştu: Nevzat o kadar saf değil

TUTANAKTAN BÖLÜM PAYLAŞTI
Eryılmaz jandarmanın 27 Ağustos tarihli tutanağından bir bölüm paylaştı.

Bölümde şu ifadelerin yer aldığı görüldü:

Köy içerisinde yapılan araştırma ve soruşturmalarda ismi gizli kalmasını isteyen bir şahısla yapılan görüşmelerde, Arif GÜRAN isimli şahsın evinin Güney Batısında bulunana hayvan ahırı ve eklentilerinde kayıp çocuk şahısın cesetinin olabileceği bu durumdan şüphelenildiği Narin GÜRAN isimli çocuğun kaybolmasında bu şahsın dahili olabileceği öğrenilmiş olup; İş bu tutanak tarafımızca tanzim edilerek, hazırda bulunanlarca birlikte müştereken imza altına alındı.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Araçta DNA profili çıkmıştı! Kurtuluş Güran ilk kez konuştu: Nevzat o kadar saf değil
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Araçta DNA profili çıkmıştı! Kurtuluş Güran ilk kez konuştu: Nevzat o kadar saf değil
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Araçta DNA profili çıkmıştı! Kurtuluş Güran ilk kez konuştu: Nevzat o kadar saf değil
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Araçta DNA profili çıkmıştı! Kurtuluş Güran ilk kez konuştu: Nevzat o kadar saf değil
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Araçta DNA profili çıkmıştı! Kurtulu�� Güran ilk kez konuştu: Nevzat o kadar saf değil
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Araçta DNA profili çıkmıştı! Kurtuluş Güran ilk kez konuştu: Nevzat o kadar saf değil
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Araçta DNA profili çıkmıştı! Kurtuluş Güran ilk kez konuştu: Nevzat o kadar saf değil
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Araçta DNA profili çıkmıştı! Kurtuluş Güran ilk kez konuştu: Nevzat o kadar saf değil