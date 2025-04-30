Turizmde tarihi zirve: İlk çeyrekte rekor gelir!

Turizm gelirinin yüzde 23,6'sı ülkeyi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket turla organize etti. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 8 milyar 104 milyon 875 bin dolarını kişisel harcamalar, 1 milyar 218 milyon 997 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Ülkeden çıkış yapan ziyaretçi sayısı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 artarak 9 milyon 121 bin 152 kişiye yükseldi. Bu ziyaretçilerin yüzde 24,3'ünü 2 milyon 219 bin 38 kişiyle yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Söz konusu çeyrekte Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 99 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcamasının ise 67 dolar olduğu görüldü. Ocak-mart döneminde turizm geliri içerisindeki yeme içme harcamalarının payı yüzde 24,7, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı yüzde 15,9 ve paket tur harcamalarının payı yüzde 13,1 oldu. Paket tur harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,8, yeme içme harcamaları yüzde 15,7 ve Türkiye içi ulaştırma harcamaları yüzde 8,9 artış gösterdi.