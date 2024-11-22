Münevver Karabulut'u 3 Mart 2009 tarihinde canavarca hisle öldüren Cem Garipoğlu, 2014 yılında Silivri'de kaldığı koğuşta intihar etti. Yıllar sonra Garioğlu'nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı.Ancak otopsi görüntüleri Karabulut ailesinin şüphelerini gidermedi.
Garipoğlu'nun mezarından alınan DNA örnekleri, baba Mehmet Nida ve Anne Tülay Makbule'den alınan ağız içi sürüntü ve kan örnekleriyle karşılaştırıldı. Örneklerin anne ve baba ile birebir aynı DNA profiline ait olduğu ortaya çıktı.
Karabulut ailesi avukatları 'Fethi Kabir İşlemi' talebinde bulundu. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep kabul edildi. Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun gerçekten ölüp ölmediğiyle ilgili akıllardaki soru işaretini giderecek olan fethi kabir işlemi geçtiğimiz aylarda gerçekleştirildi.