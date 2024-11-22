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Savcılık dosyayı kapatmıştı | Münevver Karabulut'un ilk kez konuştu! İtiraz edecekler mi?

İstanbul Bahçeşehir'de 2009 yılında Münevver Karabulut'u vahşice katleden ve yıllar sonra kaldığı cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun ölmediğini düşünen Karabulut'un ailesi "Fethi Kabir İşlemi" talep etti. Talep doğrultusunda mezar açıldı. Garipoğlu'nun mezarındaki kalıntıların ailesiyle uyuştuğu doğrulandı. Savcılık dosyayı kapattı. Münevver Karabulut'un babası olaya ilişkin ilk kez konuştu.

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Giriş Tarihi :22 Kasım 2024 , 10:00 Güncelleme Tarihi :22 Kasım 2024 , 10:10
Savcılık dosyayı kapatmıştı | Münevver Karabulut’un ilk kez konuştu! İtiraz edecekler mi?

Münevver Karabulut'u 3 Mart 2009 tarihinde canavarca hisle öldüren Cem Garipoğlu, 2014 yılında Silivri'de kaldığı koğuşta intihar etti. Yıllar sonra Garioğlu'nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı.Ancak otopsi görüntüleri Karabulut ailesinin şüphelerini gidermedi.

Savcılık dosyayı kapatmıştı | Münevver Karabulut’un ilk kez konuştu! İtiraz edecekler mi?

Garipoğlu'nun mezarından alınan DNA örnekleri, baba Mehmet Nida ve Anne Tülay Makbule'den alınan ağız içi sürüntü ve kan örnekleriyle karşılaştırıldı. Örneklerin anne ve baba ile birebir aynı DNA profiline ait olduğu ortaya çıktı.

Savcılık dosyayı kapatmıştı | Münevver Karabulut’un ilk kez konuştu! İtiraz edecekler mi?

Karabulut ailesi avukatları 'Fethi Kabir İşlemi' talebinde bulundu. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep kabul edildi. Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun gerçekten ölüp ölmediğiyle ilgili akıllardaki soru işaretini giderecek olan fethi kabir işlemi geçtiğimiz aylarda gerçekleştirildi.

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