Cem Garipoğlu ölmedi mi? Kefen neden yoktu? Uzman isim sebebi açıkladı! Süreyya Karabulut ilk kez konuştu

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir (AA)
"CESET BÜTÜNLÜK ARZ ETMİYOR"
Karabulut Ailesi'nin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, "Mezarlık iki parça halindeydi. Üst kısım boş, alt kısımda ceset vardı, bütünlük arz etmiyor. Kemikler var, kafatası var ama kefen ve steril bez yoktu. Şöyle bir müspet tarafı var. Çok su alan bir bölge olmadığı için incelemeler sağlıklı yapılacaktır diye düşünüyoruz" dedi.
Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)
"MİNAREYİ KALAN KILIFINI UYDURUR"
Münevver'in babası Süreyya Karabulut, katilin mezarının açılmasıyla ilgili Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuştu. Karabulut, "Çok geç kalındı. 10 yıl dile kolay. Keşke daha erken olsaydı. Kızıma olan borcumu ödüyorum. Herkesin kafasındaki soru işareti bitsin. 'Minareyi çalan kılıfını hazırlar' ama ben devletime güveniyorum. Hadi bizi kandırdılar devleti kandıramazlar. Dilerim gerçeği buluruz. Dilerim orada yatan gerçekten odur" dedi.
UZMAN İSİM DEĞERLENDİRDİ
Uzman isimler kefenin olmamasına dair önemli değerlendirmelerde bulundu.
Cem Garipoğlu'nun cesedi Adli Tıp Kurumu'na götüldü (DHA)
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Alkan, kefenin bulunamaması üzerine, "Kullanılan kefen, cenazeden sızan organik içeriğin de etkisiyle oldukça kolay bir şekilde doğaya karışır ve 10 yıl sonra yapılan mezar açma işleminde tespit edilemez. Otopsi işlemi yapıldığı için söz konusu kefene çok yoğun vücut içeriğinin geçmesi beklenir bir durumdur" dedi.
Garioğlu ailesinin cinayetin işlendiği koltukta çekilmiş bir fotoğrafı.
NELER OLMUŞTU?
17 yaşındaki lise öğrencisi Münevver Karabulut'un 2009'da Cem Garipoğlu tarafından başı kesilerek öldürülmesi Türkiye'yi sarsmıştı. Katil Cem Garipoğlu, olaydan sonra kaçmış ve 197 gün sonra teslim olmuştu. 2011'de 24 yıl hapis cezasına çarptırılan Garipoğlu'nun, Silivri Cezaevi'ndeki tek kişilik hücresinde 2014'te başına poşet geçirip çamaşır ipiyle boğazını sıkarak intihar ettiği açıklanmıştı.