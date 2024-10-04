Cem Garipoğlu ölmedi mi? Kefen neden yoktu? Uzman isim sebebi açıkladı! Süreyya Karabulut ilk kez konuştu

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir (AA) "CESET BÜTÜNLÜK ARZ ETMİYOR"

Karabulut Ailesi'nin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, "Mezarlık iki parça halindeydi. Üst kısım boş, alt kısımda ceset vardı, bütünlük arz etmiyor. Kemikler var, kafatası var ama kefen ve steril bez yoktu. Şöyle bir müspet tarafı var. Çok su alan bir bölge olmadığı için incelemeler sağlıklı yapılacaktır diye düşünüyoruz" dedi.

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) "MİNAREYİ KALAN KILIFINI UYDURUR"

Münevver'in babası Süreyya Karabulut, katilin mezarının açılmasıyla ilgili Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuştu. Karabulut, "Çok geç kalındı. 10 yıl dile kolay. Keşke daha erken olsaydı. Kızıma olan borcumu ödüyorum. Herkesin kafasındaki soru işareti bitsin. 'Minareyi çalan kılıfını hazırlar' ama ben devletime güveniyorum. Hadi bizi kandırdılar devleti kandıramazlar. Dilerim gerçeği buluruz. Dilerim orada yatan gerçekten odur" dedi. UZMAN İSİM DEĞERLENDİRDİ

Uzman isimler kefenin olmamasına dair önemli değerlendirmelerde bulundu.