Tarım ve Orman Bakanlığı halkın sağlığını tehdit eden firmaları tek tek ifşalamaya devam ediyor.

Bakanlık, 2 Ekim'den bu yana güvenilirgida.com.tr'den birçok ünlü markanın usulsüzlüklerini deşifre etti.

MEŞHUR BÖREKÇİDE KIYMA YERİNE TAVUK TAŞLIĞI

Son yapılan denetimlerde Ataşehir merkezli, Kağıthane dahil toplamda iki şubesi bulunan ve 2023 yılında kurulan, dükkanının adını Meşhur Sarıyer Börekçisi olarak yazan Menaz Un Mamülleri'nde çiğ börek harcı incelendi ve içinden kıyma yerine kanatlı eti ve tavuk taşlığı çıktı. Ünlü markanın adını kullanan başka şubelerde de daha önce çeşitli usulsüzlükler tespit edilmişti.