SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Galerileri

TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ GÜNCELLENDİ | Meşhur markanın adı yine listede! Çiğ börek harcından çıkanlar mide bulandırdı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı taklit ve tağşiş listesi güncelledi. 21 Kasım tarihli yeni listede Meşhur Sarıyer Börekçisi adıyla faaliyet gösteren bir firmadan alınan örneklerden çıkanlar şoke etti. Zeytinyağında ise hile yapan markaların değişmediği görüldü. İşte yeni listedeki usulsüzlükler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Kasım 2024 , 11:13 Güncelleme Tarihi :22 Kasım 2024 , 11:35
TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ GÜNCELLENDİ | Meşhur markanın adı yine listede! Çiğ börek harcından çıkanlar mide bulandırdı

Tarım ve Orman Bakanlığı halkın sağlığını tehdit eden firmaları tek tek ifşalamaya devam ediyor.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ GÜNCELLENDİ | Meşhur markanın adı yine listede! Çiğ börek harcından çıkanlar mide bulandırdı

Bakanlık, 2 Ekim'den bu yana güvenilirgida.com.tr'den birçok ünlü markanın usulsüzlüklerini deşifre etti.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ GÜNCELLENDİ | Meşhur markanın adı yine listede! Çiğ börek harcından çıkanlar mide bulandırdı

MEŞHUR BÖREKÇİDE KIYMA YERİNE TAVUK TAŞLIĞI

Son yapılan denetimlerde Ataşehir merkezli, Kağıthane dahil toplamda iki şubesi bulunan ve 2023 yılında kurulan, dükkanının adını Meşhur Sarıyer Börekçisi olarak yazan Menaz Un Mamülleri'nde çiğ börek harcı incelendi ve içinden kıyma yerine kanatlı eti ve tavuk taşlığı çıktı. Ünlü markanın adını kullanan başka şubelerde de daha önce çeşitli usulsüzlükler tespit edilmişti.

SON DAKİKA