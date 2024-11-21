Karabulut ailesi ise mezarlığa gelmezken, Garipoğlu ailesinin de orada olmadığı öğrenildi.

Münevver Karabulut 'un katil zanlısı Cem Garipoğlu 'nun gerçekten ölüp ölmediğiyle ilgili akıllardaki soru işaretini giderecek olan fethi kabir işlemi geçtiğimiz aylarda gerçekleştirildi.

Cem Garipoğlu'nun cesedi Adli Tıp'a götürülmek üzere tabuta konuldu. (Takvim.com.tr / Arşiv)

Feth-i kabir işlemi boyunca kamera ve fotoğraf çekimi de yapılarak akıllarda şüphe oluşması engellendi.

DNA UYUMLU ÇIKTI

Garipoğlu'nun mezarından alınan DNA örnekleri, baba Mehmet Nida ve Anne Tülay Makbule'den alınan ağız içi sürüntü ve kan örnekleriyle karşılaştırıldı. Örneklerin anne ve baba ile birebir aynı DNA profiline ait olduğu ortaya çıktı.

POŞETTEKİ KAN İNSANA AİT DEĞİL

Mezardan çıkan poşette bulunan kanın ise insana ait olmadığı belirlendi.