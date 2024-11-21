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Münevver Karabulut cinayetinde savcılık kararını verdi! Cem Garipoğlu'nun mezarındaki poşetten çıkan kanın sırrı çözüldü

İstanbul Bahçeşehir'de 2009 yılında Münevver Karabulut’u vahşice katleden ve yıllar sonra kaldığı cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu’nun ölmediğini düşünen Karabulut'un ailesi “Fethi Kabir İşlemi” talep etti. Talep doğrultusunda mezar açıldı. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, mezardan kefenin çıkmadığını ve kafatası ve kemiklerin dağınık olduğunu ileri sürdü. Mezardan çıkan poşet ise kafaları karıştırdı. Konuya ilişkin yürütülen soruşturmanın tamamlandığı öğrenildi. İşte Cem Garipoğlu hakkında yaşanan son gelişmeler...

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Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 11:05 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 11:10
Münevver Karabulut cinayetinde savcılık kararını verdi! Cem Garipoğlu’nun mezarındaki poşetten çıkan kanın sırrı çözüldü

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Münevver Karabulut'u 3 Mart 2009 tarihinde canavarca hisle öldüren Cem Garipoğlu, 2014 yılında Silivri'de kaldığı koğuşta intihar etti. Yıllar sonra Garioğlu'nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı.

Ancak otopsi görüntüleri Karabulut ailesinin şüphelerini gidermedi.

Cem Garipoğlu'nun mezarı. (Takvim.com.tr / Arşiv)Cem Garipoğlu'nun mezarı. (Takvim.com.tr / Arşiv)

Karabulut ailesi avukatları 'Fethi Kabir İşlemi' talebinde bulundu. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep kabul edildi.

Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun gerçekten ölüp ölmediğiyle ilgili akıllardaki soru işaretini giderecek olan fethi kabir işlemi geçtiğimiz aylarda gerçekleştirildi.

Karabulut ailesi ise mezarlığa gelmezken, Garipoğlu ailesinin de orada olmadığı öğrenildi.

Cem Garipoğlu'nun cesedi Adli Tıp'a götürülmek üzere tabuta konuldu. (Takvim.com.tr / Arşiv)Cem Garipoğlu'nun cesedi Adli Tıp'a götürülmek üzere tabuta konuldu. (Takvim.com.tr / Arşiv)

Feth-i kabir işlemi boyunca kamera ve fotoğraf çekimi de yapılarak akıllarda şüphe oluşması engellendi.

DNA UYUMLU ÇIKTI
Garipoğlu'nun mezarından alınan DNA örnekleri, baba Mehmet Nida ve Anne Tülay Makbule'den alınan ağız içi sürüntü ve kan örnekleriyle karşılaştırıldı. Örneklerin anne ve baba ile birebir aynı DNA profiline ait olduğu ortaya çıktı.

POŞETTEKİ KAN İNSANA AİT DEĞİL
Mezardan çıkan poşette bulunan kanın ise insana ait olmadığı belirlendi.

Münevver Karabulut ve Cem Garipoğlu. (Takvim.com.tr / Arşiv)Münevver Karabulut ve Cem Garipoğlu. (Takvim.com.tr / Arşiv)

SORUŞTURMAYA TAKİPSİZLİK
Münevver Karabulut'un ailesinin yaptığı tüm itirazlar reddedilirken Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı son kararı verdi.

Başsavcılık mezardaki kişinin Cem Garipoğlu'nun olduğunun kesinleşmesi nedeniyle soruşturmaya takipsizlik kararı verdi.

Cem Garipoğlu ölmedi mi? Açılan mezarda şoke eden detay! Ceset ona ait değil mi? Ailesi DNA örneği verdiCem Garipoğlu ölmedi mi? Açılan mezarda şoke eden detay! Ceset ona ait değil mi? Ailesi DNA örneği verdi
Cem Garipoğlu ölmedi mi? Açılan mezarda şoke eden detay! Ceset ona ait değil mi? Ailesi DNA örneği verdi

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