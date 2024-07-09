Eylem Tok ve oğlu hakkında yeni gelişme| Cezaevi koşullarını beğenmemişti! Hakim Timur Cihantimur hakkında kararını verdi

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart tarihinde yaşanan kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'u yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesiyle ilgili dava Massachusetts Eyaleti Boston Bölge Mahkemesi'nde devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı. İkilinin avukatları mahkemede Timur Cihantimur'un gözetim altında tutulduğu tesiste çok zor şartlarda tecrit altında olduğu savunmasını yapmıştı. Hakim, konuyla ilgili kararını verdi.