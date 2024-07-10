Küresel nüfus 8 milyarı geçti! 2074 tehlikesi: Yaşlanma eğilimi hızlanıyor

Dünya genelinde 65 yaş üstü nüfus neredeyse iki katına çıkarak yüzde 10,3'e yükselirken, bu eğilimin devam etmesi öngörülüyor. Küresel doğurganlık kadın başına 2,3 çocuğa düşerken, Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'nın bazı bölgelerinde yaşlıların oranı giderek artıyor. 2074 yılında 65 yaş üstü nüfusun yüzde 20,7'ye yükselmesi, 80 yaş ve üzeri kişilerin sayısının üç kattan fazla artması bekleniyor.
Dünyanın farklı bölgelerinde çeşitli oranlarda artmaya devam eden küresel nüfus, halihazırda 8 milyar kişiyi geçmiş durumda.
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonunun (UNFPA) "2024 Dünya Nüfusunun Durumu Raporu"na göre, küresel nüfus dinamikleri bölgesel büyüme modellerinde, nüfus yoğunluğunda ve kentleşme oranlarında önemli değişiklikler olduğunu ortaya koyuyor.
Dünyanın birçok yerinde nüfus yaşlanırken, özellikle Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'nın bazı bölgelerinde yaşlıların oranı giderek artıyor. Bu eğilim, sağlık sistemleri, emeklilik planları ve işgücü dinamikleri için zorlukları beraberinde getiriyor.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) 1989'da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna sunduğu önerinin kabul edilmesiyle her yıl 11 Temmuz, dünyadaki nüfus kaynaklı problemlere dikkati çekmek amacıyla "Dünya Nüfus Günü" olarak kutlanıyor.
Dünya Nüfus Günü dolayısıyla dünya nüfusunun güncel durumunu, bölgesel artış ve azalış eğilimlerini BM kaynaklarından derlendi.
NÜFUSUN YÜZDE 10,3'Ü 65 YAŞ ÜSTÜ
UNFPA verilerine göre, dünyada 65 yaş üstü kişilerin oranı 1974 yılında 5,5 iken 2024 yılında neredeyse iki katına çıkarak yüzde 10,3'e yükseldi. 2074 yılında bu sayının tekrar ikiye katlanarak yüzde 20,7'ye yükselmesi, 80 yaş ve üzeri kişilerin sayısının üç kattan fazla artması bekleniyor.
Halihazırda gelişmiş ülkeler en yüksek yaşlı nüfus oranına sahipken, gelişmekte olan ülkeler genellikle hızlı nüfus yaşlanmasına tanık oluyor.
Küresel düzeyde nüfusun yaşlanması, ortalama yaşam süresindeki iyileşmelere bağlı olurken, birçok ülkede doğurganlık oranlarındaki düşüşle de ilişkili.
DOĞURGANLIK DÜŞÜŞTE
Dünya nüfusunun artışı "yavaş hızda" devam ederken, artışın 2080'lere kadar devam etmesi öngörülüyor.
Küresel doğurganlık; aile planlaması, eğitim ve ekonomik faktörlerdeki değişimlerin etkisiyle kadın başına yaklaşık 2,3 çocuğa düştü.
Kuzey Amerika ve Avrupa'yı kapsayan gelişmiş bölgelerin toplam nüfusu 1 milyar 277 milyon olurken, bu ülkelerdeki doğurganlık ortalama 1,5 çocuk olarak dikkati çekiyor.
Buna karşılık Asya, Afrika ve Latin Amerika'yı kapsayan az gelişmiş bölgeler 6 milyar 842 milyon kişiye ev sahipliği yaparken, kadın başına 2,4 çocukla daha yüksek doğurganlık oranlarına sahip.